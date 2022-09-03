Поддержка бизнеса и комфортная школа: эксперты проанализировали новые инициативы

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Автоматизированная система определения получателей мер господдержки позволит создать справедливые условия для предпринимателей и усилить контроль за оказанием помощи бизнесу. Таким мнением, комментируя некоторые положения послания президента народу Казахстана, поделилась с корреспондентом BaigeNews.kz заместитель директора Центра АО "Институт экономических исследований" Дарина Кенес.

По её мнению, создание автоматизированной системы, включающей сведения по всем мерам господдержки и поддержанным субъектам предпринимательства, позволит в первую очередь повысить транспарентность, усилить мониторинг и создать справедливые условия по оказанию помощи государства бизнесу.

"За счёт автоматизации системы разрешится проблема с разрозненностью информации по более 105 инструментам поддержки и 15 действующим операторам. Это значительно сократит расходы на содержание имеющихся информационных платформ и временные издержки бизнеса в ходе поиска необходимой информации о мерах поддержки", — предполагает Дарина Кенес.

Автоматизация, считает эксперт, позволит также предоставить приоритетный доступ субъектам предпринимательства, всецело исполняющим взятые на себя встречные обязательства и вносящим эффект в развитие предпринимательской среды, что в разы повысит эффективность выделяемых бюджетных средств.

Справка: с 2010 года на оказание государственной поддержки бизнесу выделено около 20 триллионов тенге, на выполнение операторских функций — 200 миллиардов.

"Полагаем, что это существенный шаг в перестройке отношений между государством и бизнесом, создании действительно взаимовыгодных партнерских отношений", — заключила замдиректора центра.

Другой эксперт Центра АО "Институт экономических исследований" Сауле Самекина высказалась о новом национальном проекте "Комфортная школа". Речь идет о строительстве современных зданий средних учебных заведений и сокращении отрыва между городскими и аульными организациями образования.

В частности, по мнению Самекиной, создание условий для обучения и всестороннего развития учеников не должно ограничиваться только обеспечением зданий "под ключ", построенным по параметрам обновленного ГОСО.

"Правительству следует задаться вопросом по имеющимся школам, кадровой потребности и качеству преподавания в них", — подчеркнула заместитель директора центра.

Проект "Комфортная школа" — хорошая попытка решить проблему трёхсменного образования и аварийности школ.

"Однако насколько это будет способствовать нивелированию диспропорций в качестве образовательной инфраструктуры города и села — вопрос открытый. В рамках этого проекта речь идет о строительстве школ по новым строительным стандартам для покрытия дефицита ученических мест, но не о модернизации имеющихся образовательных объектов", — отметила Сауле Самекина.

Собеседник агентства привела данные акиматов, собираемые в рамках Системы региональных стандартов. Так, в стране насчитывается 6991 образовательная школа.

"Из них 23,8 процента объектов (или 1662) требуют проведения капитального ремонта. Менее половины имеющихся школ, а именно 44,3 процента (или 3 096), необходимо укомплектовать материально-технически. Безусловно, проблемы этих школ частично будут решены за счёт местных бюджетов и проекта "Ауыл — Ел бесігі". Однако по новым ГОСО они вряд ли будут модернизированы и доведены до уровня "комфортная школа" ввиду ограниченности финансовых ресурсов", — предположила эксперт.

Она обратила внимание на кадровый дефицит и качество преподавания.

"В рамках Системы региональных стандартов был выявлен дефицит педагогических кадров по стране, величина которого достигла почти 18 тысяч", — заключила Сауле Самекина.