Подаренный Минфину Bentley продали через аукцион
Сегодня, 16:51
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Сегодня, 16:51Сегодня, 16:51
137Фото: пресс-служба Минфина
Bentley, который был подарен Министерству финансов РК, продали через аукцион. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, передаёт BaigeNews.kz.
При этом он не назвал имя или организации, которая сделала такой подарок ведомству.
"Относительно этой публикации, я видел (о Bentley – прим.ред.). В июле договор дарения был сделан на государство, и была уже реализация на 40 миллионов тенге. Дорогостоящий автомобиль не был передан в какой-то госорган, он был через аукцион реализован, и деньги ушли в бюджет", - сообщил Ержан Биржанов, отвечая на вопросы журналистов в правительстве.
Ранее в СМИ появилась информация, что Казахстану анонимно подарили Bentley.
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