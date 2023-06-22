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Вчера, 23:18
318
318Фото: diapazon.kz
Под мостом на трассе из Актобе в Оренбург обвалились плиты
Очевидцы прислали в редакцию "Диапазона" видео, снятое в районе села Курайли. На кадрах видно, что под путепроводом обвалились огромные плиты, обсыпался грунт, передаёт BaigeNews.kz.
"Мост расположен на 13 километре автодороги А-24 Актобе – Мартук – граница РФ (Оренбург), и введен в эксплуатацию после реконструкции автодороги в 2013 году. Из-за весеннего паводка был размыт упор конуса моста. Специалисты провели инспекцию, составили план по устранению дефектов. Они не влияют на несущую способность моста. 21 июня 2023 года на веб–портале госзакупок объявлен конкурс для закупки необходимых материалов и оборудования. Итоги конкурса выйдут в течение 10 дней. После этого начнутся работы по устранению дефектов. До конца июля мост будет полностью восстановлен", - так прокомментировали эти кадры в Актюбинском филиале АО НК "КазАвтоЖола".
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