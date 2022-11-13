Почти вдвое выросло число детей с аутизом в Казахстане за последние пять лет

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Сегодня в стране официально насчитывается более восьми тысяч детей с диагнозом аутизм. Об этом в своём ответе на депутатский запрос сообщил заместитель премьер-министра страны — министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что всего учёте по республике состоит более 175 082 ребёнка с особыми образовательными потребностями, из них 8796 имеют диагноз аутизм. А это пять процентов от общего количества детей с инвалидностью.

"Следует отметить, что количество детей, состоящих на учете с диагнозом расстройств аутистического спектра за последние пять лет выросло почти в два раза. В 2018 году выявлено 4707 детей с аутизмом, в 2019 году – 5193, в 2020 году – 6771, в 2021 году – 8796, в 2022 году – более 9000 детей", — написал Серик Жумангарин в ответе на депутатский запрос мажилисменов.

Они попросили организовать подготовку и обучение специалистов для сопровождения детей и подростков с аутизмом. По словам депутатов, многие школы и садики страны не могут создать полноценные условия для таких детей, потому что в учреждениях нет квалифицированных специалистов.

Серик Жумангарин ответил, что их подготовкой в Казахстане занимаюся 18 вузах, где с 2021-2022 учебного года обучаются 5447 человек.

В вузах действуют 58 программ по специальной педагогике, в том числе по логопедии, сурдопедагогике, дефектологии. Во все образовательные программы педагогического направления включены дисциплины "Инклюзивное образование", "Специальная методика обучения детей с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования", "Адаптация программного содержания для детей с особыми образовательными потребностями".

Также народные избранники просили сделать доступной для "детей в спектре" адаптивную физкультуру, а ещё создавать и распространять больше роликов об особенностях таких детей, чтобы

работники общественного транспорта и сферы обслуживания могли адекватно воспринимать людей с аутизмом.

В своём ответе Серик Жумангарин заверил депутатов, что вся эта работа в стране планомерно ведётся, а в скором времени будет создан Координационный совет по вопросам аутизма при министерстве просвещения.

"В План работы координационного совета включены вопросы широкого информирования населения, государственных органов о воспитании, обучении, сопровождении, социализации детей с аутизмом. Вопросы диагностики, коррекции расстройств аутистического спектра у детей и подростков находятся на контроле Правительства", — написал заместитель премьер-министра.

По его информации, в стране за последние семь лет открыты 12 бесплатных аутизм-центров, на развитие которых Фондом "Асыл мирас" выделил 12 милионов долларов. За 7 лет свыше 11 тысяч детей из разных регионов стран получили специальную психолого-педагогическую поддержку.