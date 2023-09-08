Почти на 99 млрд тенге обслужили туристов отечественные гостиницы за первое полугодие

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то цифра увеличилась на 45%

Казахстанские гостиницы стали двое популярнее, чем были до пандемии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства туризма и спорта РК

По информации ведомства, гостиницы страны за первое полугодие 2023 года обслужили туристов на сумму - 98,7 миллиарда тенге. Это на 45% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Если сравнивать с допандемийным уровнем, то цифра выросла почти в два раза.

Отмечается, что за первые шесть месяцев 2023 года количество воспользовавшихся услугами мест размещения внутренних туристов достигло трёх миллионов 100 тысяч человек. Это на 400 тысяч человек больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на один миллион человек больше допандемийного уровня.

Сообщается также, что в январе-июне в местах размещения страны остановились 516 тысяч иностранцев. Это в 1,8 раза выше прошлогоднего результата.