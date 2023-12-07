Почти 70% казахстанских школьников приносят воду из дома - сенатор
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Депутат Сената Парламента РК Акмарал Альназарова возмущена тем, как кормят детей в казахстанских школах. Свой депутатский запрос она направила на имя премьер-министра страны, передаёт BaigeNews.kz.
По информации депутата, сегодня в стране функционирует 7 381 школа. Ежедневно более полутора миллиона детей получает питание и их число будет расти. Поэтому меры по обеспечению безопасности и здоровья детей необходимо усилить.
По словам Альназаровой, распространенность анемии среди казахстанских детей составляет 58 %, дефицит витамина А – 23 %. Вызывает тревогу рост хронических неинфекционных заболеваний у детей, что повышает риск преждевременной смертности и инвалидизации во взрослом возрасте.
"Имеет место рост зарегистрированных случаев групповой заболеваемости пищевого происхождения, связанных с питанием на объектах образования. С 2020 года порядка 425 детей школьного возраста пострадало вследствие групповых пищевых отравлений. Основные причины связаны со случаями носительства возбудителей кишечной инфекции среди персонала столовых, подделкой документов о прохождении медицинских осмотров, отсутствием санитарно-эпидемиологических заключений на объект, нарушениями условий хранения и реализации продуктов питания", - сказала Акмарал Альназарова.
Кроме того, парламентарий отметила, что действующие единые стандарты организации питания реализованы только в 20% школ. На данном этапе нет методологического единообразия в формировании меню для питания школьников разных возрастов.
"Особого внимания требует вопрос квалификации сотрудников пищеблока. В каждой третьей школьной столовой работают повара без профессионального образования, 21,8% не имеют специальной квалификации. Доступ к чистой питьевой воде в организациях образования все еще остается проблемой. 68% школьников приносят воду из дома, примерно 30% покупают воду в школе.
Обеспечение доступа к питьевой воде в стенах школы сократит потребление детьми сладких напитков. И несколько слов о стоимости школьного питания. Расчеты стоимости школьного питания учитывают только прямые затраты на приобретение продуктов, без учета не сырьевых затрат. Это не позволяет обеспечить полноценное и сбалансированное меню", - сказала Альназарова.
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