Почему в Казахстане горят ЖК и кто за это несет ответственность?

Пожар в 16-этажном жилом комплексе в микрорайоне Аккент в Алматы из-за которого погиб один человек и десятки пострадали, вновь заставляет задуматься насколько безопасно жить в высотных домах. Насколько хорошо в многоэтажках работают системы пожарной безопасности, и как быстро человек может покинуть здание в случае задымления. Эти и другие вопросы корреспондент BaigeNews.kz задал спасателям.

Пожарные, потушившие крупный пожар в ЖК 1 августа, выяснили, что вход на лестничные пролеты был закрыт дверьми без доводчика, что привело к их быстрому задымлению. А эвакуационные люки были под замком. Все это привело к тому, что часть людей, не зная, как покинуть горящий ЖК, в страхе выпрыгивала из окон, кого-то эвакуировали на пожарных лестницах и в люльке автокрана. Не обошлось без жертв - жительница одной из квартир, поторопившись, спрыгнула из окна и позже скончалась от полученных травм.

И.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков говорит, что жертв можно было избежать, если бы девушка не поддавалась панике и подождала совсем немного.

"Подразделения уже на пятый этаж продвинулись к тому моменту, и буквально, если бы девушки где-то еще секунд 20 подождали бы, то мы бы их безопасно эвакуировали, вместе с их мамой, которая осталась в квартире, мы ее спасли", - отметил Алибеков.

Алибеков посетовал, что проживающие в "человейниках" люди плохо знают алгоритм действий на случай пожара в здании.

"На учёте департамента состоят 1 024 многоквартирных жилых дома. В законодательстве прописана обязанность ответственность председателей ОСИ, ПТ, КСК, они должны обучать жильцов действиям при пожарах, а управляющие компании должны следить за тем, чтобы все атрибуты противопожарной безопасности были в рабочем состоянии. Мы сейчас из-за действующего моратория не можем проверять субъекты малого предпринимательства, коими являются большинство управляющих ЖК компаний. Но также хотелось бы добавить, что каждый житель многоквартирного дома несет такую же ответственность за состояние систем противопожарной защиты, то есть, это не только ответственность председателя, а еще и каждого владельца квартиры", - отметил Алибеков.

Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Данияр Жусупов рассказал, что проверки состояния противопожарных систем в ЖК все-таки проводятся, но только там, где управляющие компании не относятся к субъектам малого бизнеса. В 2023 году, например, проверят 93 субъекта. Прошлогодние проверки показали, что риск столкнуться с проблемами эвакуации в случае пожара есть почти в каждом из проверенных ЖК.

"Основные нарушения в многоквартирных жилых домах связаны с системой противопожарной защиты, в которую входят автоматическая пожарная сигнализация, системы дымоудаления, системы противодымной защиты (незадымляемые лестничные клетки), выявляли отсутствие доводчика дверей, уплотнителей. Внутреннее противопожарное водоснабжение, то есть пожарные краны, в большинстве случаев отключены либо не проводятся какие-то технические испытания, проверки, регламентные работы. Ко всем объектам хозяйства вопросы есть - электротехническая часть, проводка, автоматическое отключение электричества", - рассказал Жусупов.

Впрочем, немало фактов, когда сами жильцы закрывают себе пути для эвакуации, когда временно на лестничных клетках складывают коробки, детские коляски, велосипеды, самокаты, какие-то вещи, шкафы, мебель, а ведь пожар может произойти внезапно...

Чтобы наказать, надо постараться

Профилактические проверки сегодня разрешены в отношении субъектов крупного и среднего предпринимательства, но каким бы крупным ни был ЖК, в большинстве случаев управляющие компании создаются в форме малого предпринимательства. При этом, застройщик остается вообще за кадром, поскольку юридически не является собственником. То есть, согласно закону жилищных отношениях, после того, как хотя бы один житель покупает квартиру, застройщик в течение определённого времени должен зарегистрировать кондоминимум. Дальше, согласно закону о жилищных отношениях, этот кондоминимум нанимает управляющую компанию, которая как раз и является малым бизнесом и который нельзя проверять.

Данияр Жусупов рассказал, что с начала года форма проведения профилактических проверок изменилась, это процедура проходит с посещением объекта, то есть, пожарные приезжают на место, осматривают объект, после чего вручают результаты профилактического контроля и выдают предписание об устранении нарушений, указав сроки устранения нарушений, при этом они не могут никого наказать.

По истечении срока предписания идет внеплановая контрольная проверка, если после нее выяснилось, что нарушения остались, то составляется протокол по статье 462 части третьей КоАП РК. Как наказать нарушителя далее решает суд. Это может быть штраф или приостановка деятельности на определённый срок.

"В этом году дела по двум высотным ЖК точно уже были направлены в суд за неисполнение предписания по устранению нарушений. Один из них мы проверили в рамках обращения жителей, то есть, в случае обращения жителей мораторий на проверку не действует, мы реагируем, принимаем все меры, которые предусмотрены законом. То есть, в одном случае мы по жалобе жильцов проверили, а после истечения срока предписания направили в суд", - пояснил Жусупов.

Несмотря на проводимую работу, огнеборцы пока не могут опубликовать список небезопасных ЖК, поскольку каждую свою проверку регистрируют в прокуратуре, есть определённые требования предпринимательского кодекса о правилах разглашения информации о результатах проверок бизнеса. Но также спасатели подчеркивают, что немалая часть управляющих компаний, которые сейчас можно проверять, охотно сотрудничает с инспекторами.

"Я тоже инспектором работал, в моей практике были случаи, когда какие-то недочёты у предпринимателей были, но они старались вовремя устранять нарушения, в первую очередь, ради не допущения возгорания, не допущения человеческих жертв", - сказал Жусупов.

Кроме моратория на проведение проверок бизнеса, структуры МЧС с 2015 года не могут вмешиваться в процессы отвода земельных участков, проектирование объектов и их ввод в эксплуатацию. Сторонники сохранения моратория на проверки уповают на то, что в случае его отмены повысятся коррупционные риски. Однако, в ДЧС Алматы уверяют, что благодаря современным технологиям следить за соблюдением антикоррупционной культуры в ходе проверок гораздо легче.

"Во избежание коррупционных рисков возможных нами работа проводится, имеются видеорегистраторы, видео жетоны у каждого инспектора, в достаточном количестве станции выгрузки, на которые они выгружаются и хранятся определённое время. Районные инспектора проверяют, а моим управлением осуществляется контроль уже за районными инспекторами по применению всех мер, которые предусмотрены. На еженедельный, ежемесячной и ежеквартальной основе мы проводим мониторинг проведённых проверок, то есть, следим в том числе и по видеорегистраторам", - заключил Жусупов.

Напоследок пожарные напомнили проживающим в ЖК, как правильно вести себя в случае пожара.