Почему казахстанцы начали массово снимать пенсионные накопления

Активность изъятия пенсионных накоплений снова начала расти в Казахстане. Сумма изъятий и количество заявок в июле увеличились в четыре раза, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Krisha.kz.

"Если с января по июнь из ЕНПФ выводили в среднем по 7 млрд тенге ежемесячно, то в июле сумма выросла до 28,5 млрд тенге. Большую часть средств изъяли пенсионеры по выслуге лет", - говорится в сообщении.

Между тем, в ЕНПФ считают, что рост заявок связан с внедрением одного из важных нововведений Социального кодекса, который вступил в силу 1 июля. Оно заключается в возможности вывода полной суммы накоплений пенсионерами по выслуге лет, которые могут использовать пенсионные на улучшение жилищных условий, оплату лечения для себя, супруга (супруги) или близких родственников.

"Всего в РК 62 398 вкладчиков, которые получают пенсии по выслуге лет и имеют право изъять накопления на улучшение жилищных условий, лечение. Общая сумма их накоплений составляет 91,04 млрд тенге", - уточнили в ЕНПФ.

По данным ЕНПФ, в июле было исполнено 10 788 заявок от 10 141 на сумму более 18,4 млрд тенге.