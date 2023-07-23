Победительницу "Голос Казахстана. Дети" поздравили в родном городе

Фото: пресс-служба акима Атырауской области

Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев принял победительницу II сезона "Голос Казахстана. Дети" Нуршат Кусанову и ее отца Максота Кусанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

На встрече Жасулан Бисембиев поздравил юную певицу, которая достойно представила наш регион в мегапроекте, с победой и вручил ей благодарственное письмо.

"Победе такого талантливого ребенка радуется и выражает благодарность весь казахский народ. Особенное место занимает оказанное внимание наших земляков, жителей священной атырауской земли. У нас говорят: "Настойчивым всегда светит солнце". Именно своим стремлением и талантом ты прославила нашу область. Успехов тебе в творчестве. Мы желаем тебе стать великой певицей в Новом Казахстане, воплотить в жизнь светлую мечту твоих родителей, друзей, фанатов. Пусть твоё сердце всегда будет наполнено радостью, а талант принесёт много новых побед", — говорится в благодарственном письме.

Во время встречи обсуждались планы Нуршат Кусановой на будущее, участие в проекте, подготовка к финалу и, конечно, поддержка земляков.

В свою очередь Максот Кусанов поблагодарил заместителя акима области за встречу и проявленное внимание к дочери.

"Спасибо за уважение и внимание. С того самого дня, как мы стали победителями проекта, было много поздравлений. Ваше поздравление, опубликованное в социальной сети, было первым, благодарим за внимание. Уверен, в дальнейшем мы будем вместе радоваться новым победам моей дочери", – сказал Максот Кусан.

Напомним, Нуршат стала лучшей среди четверых финалистов и одержала победу во II сезоне "Голос Казахстана. Дети".

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На первом этапе конкурса она исполнила песню композитора Армана Дуйсенова "Туғанжер" и заинтересовала своим талантом двух наставников. В качестве наставника она выбрала певца Жубаныша Жексенулы.

Всего, по данным организаторов, на участие в музыкальном мегапроекте через официальный сайт телеканала Qazaqstan подали заявки свыше шести тысяч претендентов.