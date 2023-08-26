По просьбе костанайцев проверили СпецЦОН

Нарекания в адрес работы спецЦОНа в Костанайской области возникают периодически. Основная их часть касается сдачи экзамена на автодроме на специальном автомобиле. Такой на всю Костанайскую область есть только в Аркалыке и областном центре. При этом в день сдать экзамен по вождению пытаются около семидесяти человек. В департамент агентства по делам госслужбы обратились костанайцы, с жалобой на то, что длительное время они не могут сдать вождение, по причине неисправности авто. В спецЦОНе проблемы не отрицают, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.

"У нас одна механика машина, большой поток людей на категорию В, бывает приходят неопытные. Где-то сцепление сжигается, проблемы с датчиками, оборудованием. Но мы по максимуму решаем проблему по поломке транспорта", — объяснил и.о. руководителя отдела СпецЦОНа Ермек Ахметов.

Также помочь ситуацию исправить, а значит и избавить людей от необходимости ждать, пока неисправности устранят, может приобретение еще одного авто для сдачи экзамена на категорию В. В Rостанайской области особой популярностью пользуется именно автомобиль с механической коробкой передач. Машина с так называемым "автоматом" в костанайском спецЦОНе есть, но на неё нет большого спроса, потому она и не ломается. Сейчас заявку на покупку авто на механике рассматривают. С автодромом связана была и другая проблема. Люди ждали своей очереди на прохождение экзамена на улице.

"Была проблема такая — люди в жару стояли ждали свою очередь. Мы просто порекомендовали, чтобы эту электронную очередь выводить сюда, в здание. Здесь люди ожидают, под кондиционером, в хороших ,нормальных условиях. Есть места ожидания", - сообщил Ерлан Салкыбаев.

С возникающими проблемами в спеццоне пытаются бороться. К примеру, с внедрением электронного бронирования очереди на вождение, нареканий со стороны жителей региона стало меньше.