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Плату за проезд в общественном транспорте хотят повысить в Алматы
Обновить подвижной состав в автобусных парках, сократить интервал между маршрутами автобусов, повысить стоимость проезда планирует аким Алматы Ерболат Досаев, передает BaigeNews.kz
К слову, тариф на проезд сохранялся больше десяти лет, но этой осенью акимат будет инициировать повышение стоимости услуги.
"В прошлом году акимат приобрёл 550 автобусов за счёт бюджета, в этом году намерены купить 600. Кроме этого, ещё 540 автобусов купят частные перевозчики. Президент одобрил проект по обновлению автобусного парка города, что позволит сократить интевал между автобусами. По новой методике чем больше у них парка будет амортизация, чем больше по срокам он был в эксплуатации, тем больше субсидии. Из-за прежних методов работы было плохое качество оказания услуг", - пояснил он.
Решить вопрос с жалобами пассажиров на интервал между автобусами глава ведомства планирует закупом недостающего транспорта. По его словам, сегодня город нуждается в 700-800 автобусах.
"Двенадцать лет в Алматы не поднимаются тарифы на проезд в общественном транспорте. Осенью мы это изменим. Во всем мире люди активно пользуются автобусами, метро, троллейбусами, мы видим, что можно сделать пребывание там комфортным", - рассказал он.
В прошлом году акимат города приобрёл 550 автобусов за счёт бюджета, в этом году намерены купить 600. Кроме этого, ещё 540 автобусов купят частные перевозчики.
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