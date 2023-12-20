Плато Ассы вернули в госсобственность в Казахстане

Плато Ассы возвращено в государственную собственность. Об этом сообщил депутат мажилиса Бакытжан Базарбек на своей странице в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

Члены республиканской земельной комиссии "Жер аманаты" встретились с жителями села Масак Енбекшиказахского района Алматинской области.