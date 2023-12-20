Плато Ассы вернули в госсобственность в Казахстане
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Плато Ассы возвращено в государственную собственность. Об этом сообщил депутат мажилиса Бакытжан Базарбек на своей странице в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.
Члены республиканской земельной комиссии "Жер аманаты" встретились с жителями села Масак Енбекшиказахского района Алматинской области.
"На встрече мы объявили населению о возврате в государственную собственность зимовки "Буғыты" площадью в 2,4 тысячи гектаров и 3 500 гектаров земель сельскохозяйственного назначения на предгорьях Иле-Алатауского парка известного в народе как Плато Ассы. В частности, речь идёт о земельном участке, ранее принадлежавшем ТОО "Іле-Алатау Тур". Участок принят в государственную собственность постановлением акима Енбекшиказахского района", - сообщил депутат.
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