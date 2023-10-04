Планы о добыче нефти в Казахстане озвучили в Минэнерго
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Cостоялось 50-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан представил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
На заседании обсуждалось выполнение в июле-августе 2023 года странами обязательств по Соглашению ОПЕК+ и ситуация на рынке нефти.
Страны-участники вновь подтвердили приверженность Соглашению, которое ранее было продлено до конца 2024 года, и признали важность соблюдения обязательств.
"Участники Комитета договорились продолжить мониторинг рыночных условий в целях реагирования на изменения и готовности принятия необходимых мер, опираясь на сплоченность стран-участников Соглашения", - сообщили в Минэнерго.
Следующее заседание мониторингового комитета запланировано на 26 ноября.
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