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Планы о добыче нефти в Казахстане озвучили в Минэнерго

Сегодня, 20:38
АВТОР
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facebook.com/OPECSecretariat Сегодня, 20:38
Сегодня, 20:38
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Фото: facebook.com/OPECSecretariat

Cостоялось 50-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан представил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
 
На заседании обсуждалось выполнение в июле-августе 2023 года странами обязательств по Соглашению ОПЕК+ и ситуация на рынке нефти. 
 
Страны-участники вновь подтвердили приверженность Соглашению, которое ранее было продлено до конца 2024 года, и признали важность соблюдения обязательств.

"Участники Комитета договорились продолжить мониторинг рыночных условий в целях реагирования на изменения и готовности принятия необходимых мер, опираясь на сплоченность стран-участников Соглашения", - сообщили в Минэнерго. 

Следующее заседание мониторингового комитета запланировано на 26 ноября.

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