Плантацию марихуаны обнаружили полицейские в подвале дома в Алматы

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Житель Алматы в подвале своего дома выращивал марихуану, а на кухне хранил патроны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщили в полиции, подозреваемый в своем доме по улице Тохтарова занимался незаконным культивированием наркотических растений.

"Изъяты 16 кустов марихуаны, выращенные в подвале дома, с соблюдением технорм, а также оборудование, использованное при производстве. А в кухне дома подозреваемого были найдены два патрона калибра 5,45 и 7,62 миллиметра", — сообщили полиции.

В ведомстве отметили, что уголовное дело расследует УП Жетысуского района. Назначены соответствующие экспертизы.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ