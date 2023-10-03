"Плакала, кричала": семилетнюю школьницу осмотрели у гинеколога, не сообщив родителям

Привлечь к ответственности директора и педагогов частной школы в Алматы хотят родители первоклассницы. Мать ребёнка уверяет: её семилетнюю дочь с пристрастием допрашивали в кабинете у психолога, а потом без разрешения родных отправили на осмотр к гинекологу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Женщина утверждает, девочке нанесли серьёзную психологическую травму. Претензии у родителей есть и к медикам. Скандальная история дошла до Министерства просвещения. В учебном заведении начали проверку.

Все произошло 29 сентября. Девочка на занятиях часто отпрашивалась в туалет и жаловалась на плохое самочувствие. Обеспокоенный учитель сначала отвёл ученицу к медсестре, а потом к психологу. Пообщавшись с ребёнком на деликатные темы, специалист вынесла заключение: малышку изнасиловал отчим.

Педагоги вызвали "скорую" и отправили школьницу на обследование. Родителей, как уверяет мать девочки, предупредить забыли.

"Мы очень злимся! Они задели нашу честь и достоинство только из-за своих неправильных доводов. Ещё и ребенку нанесли травму. С отчимом у моих детей хорошие отношения. Он принял их как своих. Девочки любят его как родного отца. В школе не поняли семилетнего ребенка и придумали, что её якобы изнасиловали. И повезли в больницу. Без моего разрешения гинеколог смотрел ребенка. Если бы они мне сказали, мы бы вместе поехали и проверили", - рассказала мать ребёнка.

Девочку отвезли в Центр досудебной экспертизы. И там специалисты развеяли заблуждения педагогов. У школьницы диагностировали цистит. Изнасилование экспертиза не подтвердила.

Теперь родители добиваются наказания для сотрудников учебного учреждения. Мать уверяет: её дочери нанесли психологическую травму, от которой она ещё нескоро оправится.

"Весь вопрос возник от непрофессионализма действий работников частной школы. В дальнейшем непрофессионализм проявился уже в больнице. Ребёнку нанесли моральный ущерб. Травму, можно сказать. Как оценить состояние семилетнего ребёнка, который без родителей? Посторонние люди раздевают, начинают осматривать. Она, естественно, плакала, кричала. Поэтому мы бы хотели избежать в дальнейшем, чтобы таких незаконных действий не производилось вообще", - прокомментировал адвокат Нуржан Коралбаев.

С жалобой мать ребёнка уже обратилась в правоохранительные органы.