Пилота Air Astana задержали под наркотическим опьянением
Сегодня, 14:57
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Сегодня, 14:57Сегодня, 14:57
272Фото: Архив иллюстративное фото BaigeNews.kz
Пилот авиакомпании Air Astana был задержан в аэропорту Алматы 23 апреля этого года, передаёт BaigeNews.kz. Он вылетал в состоянии наркотического опьянения в качестве пассажира. В настоящее время органами полиции проводится досудебное расследование.
В авиакомпании прокомментировали ситуацию.
"Данный сотрудник отстранен от работы. Авиакомпания проявляет нулевую терпимость к употреблению сотрудниками алкоголя или наркотиков, поскольку безопасность полетов является нашим приоритетом. В авиакомпании на постоянной основе проводятся тестирования экипажей на наличие в крови алкоголя или наркотических веществ", - говорится в сообщении.
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