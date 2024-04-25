Пилота Air Astana задержали под наркотическим опьянением

Пилот авиакомпании Air Astana был задержан в аэропорту Алматы 23 апреля этого года, передаёт BaigeNews.kz. Он вылетал в состоянии наркотического опьянения в качестве пассажира. В настоящее время органами полиции проводится досудебное расследование.

В авиакомпании прокомментировали ситуацию.