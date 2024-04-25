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Пилота Air Astana задержали под наркотическим опьянением

Сегодня, 14:57
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Архив иллюстративное фото BaigeNews.kz Сегодня, 14:57
Сегодня, 14:57
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Фото: Архив иллюстративное фото BaigeNews.kz

Пилот авиакомпании Air Astana был задержан в аэропорту Алматы 23 апреля этого года, передаёт BaigeNews.kz. Он вылетал в состоянии наркотического опьянения в качестве пассажира. В настоящее время органами полиции проводится досудебное расследование.

В авиакомпании прокомментировали ситуацию.

"Данный сотрудник отстранен от работы. Авиакомпания проявляет нулевую терпимость к употреблению сотрудниками алкоголя или наркотиков, поскольку безопасность полетов является нашим приоритетом. В авиакомпании на постоянной основе проводятся тестирования экипажей на наличие в крови алкоголя или наркотических веществ", - говорится в сообщении.

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