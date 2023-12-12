Крупного поставщика ГСМ оштрафовали на 542,9 млн тенге в Алматы

ТОО "Petrosun" уличили в том, что компания необоснованно ограничивала отдельным субъектам реализацию бензина и дизельного топлива, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы.

Прокуратура Алматы выявила признаки злоупотребления доминирующим положением в деятельности ТОО "Petrosun". Сотрудники надзорного органа провели проверку и установили, что компания злоупотребляла монопольным положением. Товарищество необоснованно ограничивало отдельным субъектам реализацию бензина и дизельного топлива. Это противоречит требованиям статьи 159 КоАП.

"По акту прокурорского надзора уполномоченным органом в сфере конкуренции в отношении поставщика составлен протокол об административном правонарушении с наложением штрафа в размере 5% от дохода. Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы товарищество привлечено к административной ответственности", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что компания выплатила всю сумму штрафа в размере 542,9 миллиона тенге.