Первый за 72 года магазин с алкоголем открыли в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия впервые за несколько десятилетий разрешила публичную продажу алкоголя. В новый магазин в столице Эр-Рияде будут пускать исключительно дипломатов-немусульман, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

Посетителям придётся использовать специальное приложение для подтверждения личности и совершения покупок. Приобрести можно будет в месяц не более 40 литров крепкого спиртного, либо 80 литров вина или 240 литров пива.

Фотографировать в магазине запрещено, мобильные телефоны нужно будет оставлять в специальных сумках.

Сухой закон вступил в силу в Саудовской Аравии 1952 году, после того как один из сыновей короля Абдель Азиза в пьяном виде застрелил британского дипломата.

По мере того, как Эр-Рияд развивает туристические курорты на Красном море, муссируются слухи о том, что принц Мухаммед может разрешить продавать алкоголь в определённых регулируемых зонах покупателям-немусульманам.

Согласно действующему законодательству Саудовской Аравии, наказания за употребление или хранение алкоголя могут включать штрафы, тюремное заключение, публичную порку и депортацию иностранцев.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан и Саудовская Аравия договорились об открытии прямого авиасообщения по маршруту Алматы – Эр-Рияд.