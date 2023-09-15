Первый съезд геологов Казахстана прошёл в Астане

Проект Международного центра передового опыта по устойчивому управлению природными ресурсами представили на Съезде "Геологическая служба Казахстана в XXI веке: состояние, проблемы и перспективы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

Сообщается, что в Астане прошёл первый Съезд "Геологическая служба Казахстана в XXI веке: состояние, проблемы и перспективы" стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов отрасли".

По словам исполняющего обязанности вице-министра промышленности и строительства Ирана Шархана, минерально-сырьевая база Казахстана должна обеспечивать долгосрочные потребности экономики страны. А глава ТОО "Kazakhmys Barlau" Галым Нуржанов рассказал о новых вызовах, с которыми сталкивается геологическое сообщество сегодня.

"Стоящие перед отраслью проблемы требуют нашего незамедлительно участия и решения. Такие проблемы решаются сообща. В этой связи призываю уполномоченные органы и бизнес-сообщество объединить усилия для получения мощного синергетического эффекта и прорыва в геологоразведке", – сказал он.

Исполнительный директор ассоциации "KazEnergy" Фархат Абытов в рамках встречи представил проект по созданию Международного центра передового опыта по устойчивому управлению природными ресурсами. Цель проекта - способствовать реализации планов по достижению экологического и энергетического баланса и устойчивому управлению ресурсами.

Также сообщается, что а мероприятии разработали план совместных действий по восполнению и развитию минерально-сырьевой базы страны в целях удвоения объема национальной экономики к 2029 году и обеспечения прочной промышленной базы республики.