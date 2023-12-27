Перевозки по Среднему коридору через Казахстан выросли за год в 1,6 раза

С начала 2023 года по Транскаспийскому международному транспортному маршруту через Казахстан перевезли 2,7 миллиона тонн грузов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтранспорта РК.

Это на один млн 73 тысячи тонн или на 64 процента больше, чем годом ранее.

В Минтрансе отметили, что в этом году по Среднему коридору впервые начали транспортировать нефть.