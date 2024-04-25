Пенсионер совершил умышленный наезд на полицейских в Костанайской области
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Сельчанину, совершившему наезд на полицейских в Костанайской области, грозит до семи лет лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.
Инцидент произошёл 24 апреля в посёлке Карабалык.
64-летний сельчанин, нарушив ПДД, припарковал авто возле местного отдела полиции. К нему вышли двое стражей порядка и сделали замечание.
Не подчинившись законным требованиям полицейских, мужчина попытался скрыться с места, наехав на сотрудников. У обоих зафиксированы телесные повреждения в виде ушибов и ссадин. Правонарушитель задержан.
По факту угрозы причинением вреда здоровью полицейских возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
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