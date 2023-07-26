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ПНХЗ Сегодня, 17:40
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Сегодня, 17:40
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Фото: ПНХЗ

Павлодарский нефтехимический завод заработал на полную мощность после ремонта

Павлодарский нефтехимический завод вышел на полную мощность после планового ремонта, передаёт Baigenews.kz.

"На сегодня все установки Павлодарского нефтехимического завода работают в нормальном технологическом режиме после капитального ремонта. Полный запуск производства обеспечен на четыре дня раньше запланированного срока", - сообщили в пресс-службе ПНХЗ.

Сейчас ПНХЗ увеличил переработку сырой нефти до плановых 15 тысяч тонн в сутки. Отгрузка основной продукции: дизельного топлива, бензина, битума, нефтяного кокса и сжиженного газа происходит в штатном режиме.

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Сегодня, 17:40
244
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