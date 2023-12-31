Павлодарец сотворил сенсацию на чемпионате мира по шахматам

Неожиданная победа подняла казахстанца в топ-20 игроков чемпионата мира по шахматам в Самарканде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.

23-летний Денис Махнев одолел супергроссмейстера в первом раунде чемпионата мира по блицу. Павлодарец победил Фабиано Каруана – неоднократного чемпиона Италии и США, и одного из фаворитов турнира. В рейтинге FIDE американец находится на второй строчке сильнейших шахматистов мира и уступает только Магнусу Карлсену. Последнего в октябре также внезапно обыграл павлодарец Алишер Сулейменов.

По результатам 12 раундов Денис Махнев занимает самую высокую позицию среди шахматистов казахстанской сборной – 15 место общего рейтинга турнира. Павлодарец заработал восемь баллов. У него пять побед, шесть партий сыграл вничью и один проигрыш – гроссмейстеру из Индии Сарину Нихалу.

Помимо Дениса Махнева, в казахстанскую сборную входит павлодарец Алишер Сулейменов. Он пока занимает 181 строчку турнира.

Напомним, чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу проходит в Самарканде. Общий призовой фонд – миллион долларов. За главные призы и звание борются в том числе именитые шахматисты – Магнус Карлсен, Ян Непомнящий.