Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • "Пассажир потерял сознание" - самолёт FlyArystan вернулся в аэропорт вылета
"Пассажир потерял сознание" - самолёт FlyArystan вернулся в аэропорт вылета Сегодня, 10:56
181
Сегодня, 10:56
181

"Пассажир потерял сознание" - самолёт FlyArystan вернулся в аэропорт вылета

Самолет FlyArystan, выполняющий рейс из Шымкента в Кутаиси, экстренно вернулся в пункт вылета из-за состояния здоровья одного из пассажиров, который потерял сознание во время полета.

"Бортпроводники авиакомпании сразу же обратились за помощью к врачам (сертифицированная международная ассоциация врачей), по рекомендации врачей пассажиру необходимо была экстренная медицинская помощь на земле. На данный момент пассажир передан бригаде скорой помощи", — говорится в сообщении.

После проведения необходимых процедур по авиационной безопасности и проведения процедуры дозаправки планируется вылет по направлению Шымкент-Кутаиси.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:56
181
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх