"Пассажир потерял сознание" - самолёт FlyArystan вернулся в аэропорт вылета

Самолет FlyArystan, выполняющий рейс из Шымкента в Кутаиси, экстренно вернулся в пункт вылета из-за состояния здоровья одного из пассажиров, который потерял сознание во время полета.

"Бортпроводники авиакомпании сразу же обратились за помощью к врачам (сертифицированная международная ассоциация врачей), по рекомендации врачей пассажиру необходимо была экстренная медицинская помощь на земле. На данный момент пассажир передан бригаде скорой помощи", — говорится в сообщении.

После проведения необходимых процедур по авиационной безопасности и проведения процедуры дозаправки планируется вылет по направлению Шымкент-Кутаиси.