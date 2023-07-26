  • 26 Июля, 09:13
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pixabay.com Сегодня, 07:49
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Сегодня, 07:49
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Фото: pixabay.com

Пассажир покончил с cобой на борту самолёта

Пассажир рейса Стамбул-Марракеш авиакомпании Turkish Airlines покончил с cобой в туалете самолёта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mynet.com.

По данным пресс-службы Turkish Airlines, пассажир самолёта отправился в туалет вскоре после взлёта и долго оттуда не выходил. Бортпроводники вскрыли дверь и обнаружили, что пассажир совершил суицид.

Самолёт совершил аварийную посадку в Алжире, где вошедшие на борт парамедики констатировали смерть пассажира. По факту суицида начато расследование. 

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Сегодня, 07:49
447
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