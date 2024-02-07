Партийный контроль: успеют ли достроить школу к началу учебного года в ВКО
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Члены комиссии партийного контроля при Восточно-Казахстанском областном филиале партии "Amanat" ознакомились с ходом строительства новой школы в Усть-Каменогорске, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Школа рассчитана на 599 мест. Строительство школы началось в 2022 году в рамках предвыборной программы партии "Amanat" по Восточно-Казахстанской области. На данный момент завершено 80 процентов строительных работ.
Основная цель – полностью оборудовать этот объект к началу учебного года.
"К марту этого года мы планируем завершить основные строительные работы. После этого, если к концу августа мы закончим работы по благоустройству территории и оснащению классов необходимым оборудованием для учебы, школа будет готова к приёму учащихся в новом учебном году", - отметил заместитель руководителя управления строительства, энергетики и ЖКХ Восточно-Казахстанской области Саят Тойкенов.
В целях систематического контроля качества строительных работ школы был создан пост партийного контроля.
"Сегодня члены Комиссии партийного контроля специально приехали в строящуюся школу, чтобы ознакомиться с ходом строительства. Для членов партии важно качество любого объекта предвыборной программы и его своевременная реализация. Поэтому мы посещаем объекты и знакомимся с ведущимися там работами. Что касается школы, то для того, чтобы завершить строительство в срок, необходимо увеличить количество рабочих", - сказал председатель Комиссии партконтроля при филиале партии "Amanat" Мухтар Адильбекулы.
Самое читаемое