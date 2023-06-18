Паром со 120 пассажирами загорелся на Филиппинах

Фото: АP

В море загорелся паром из Филиппин, на борту которого находились 120 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Паром Esperanza Star загорелся на рассвете во время путешествия из филиппинской провинции Сикихор в провинцию Бохол. На борту находились 65 пассажиров и 55 членов экипажа.

По данным береговой охраны, для спасения людей и тушения пламени было направлено два судна. Пожар тушили более пяти часов. Жертв и пострадавших удалось избежать.

"Все, кто был на борту парома, в безопасности", — заявила представитель береговой охраны Джой Гуматай.

Она добавила, что спасённые были доставлены в портовый город Тагбиларан в провинции Бохол, и ведется расследование.

На Филиппинском архипелаге нередки морские происшествия из-за частых штормов, плохо обслуживаемых судов, переполненности и неаккуратного соблюдения правил безопасности, особенно в отдаленных провинциях.

В марте на пароме, перевозившем около 250 человек, вспыхнул пожар, бушевавший всю ночь, в результате которого погиб по меньшей мере 31 пассажир и член экипажа у берегов южной островной провинции Басилан, сообщила береговая охрана.

В декабре 1987 года паром "Дона Пас" затонул после столкновения с бензовозом, в результате чего погибло более 4300 человек в худшей в мире морской катастрофе мирного времени.

Фото: AP