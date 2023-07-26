Парковка в аэропорту Астаны станет дороже с 1 августа

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Администрация международного аэропорта Астаны предупредила об изменении тарифов на парковку с 1 августа, передаёт BaigeNews.kz.

"Цены на автостоянки в зонах P1, P2, P3 вырастут со 100 до 200 тенге. А стоимость парковки в зоне P4, P5, P6 составит 100 тенге в час", - сказано в сообщении.

В пресс-службе аэропорта пояснили, что в связи с увеличением фактов злоупотребления скоростной полосой посадки-высадки, созданной для удобства пассажиров, и увеличением количества жалоб, таксистам придётся платить за заезд в эту зону.

"Нужно будет заплатить 300 тенге по новому тарифу при третьем и более посещении 15-минутной бесплатной полосы посадки-высадки в течение дня", - отметили в администрации объекта.

Стоимость крытой парковки в аэропорту остается неизменной. Она расположена справа от терминала T2, где выполняются внутренние рейсы.