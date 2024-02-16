Парень украл бывшую девушку в Астане, скрыться помешала непогода

20-летнюю девушку против воли посадили в автомобиль в Астане и увезли в неизвестном направлении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Звонившая на пульт 102 сообщила, что возвращалась вечером вместе с родственницей с работы, во дворе дома к ним подъехал автомобиль. Из машины вышли четверо парней, насильно посадили девушку в салон и скрылись.

Одного из похитителей заявительница узнала, он оказался её односельчанином.

Выяснилось, что раньше девушка, которую украли, и этот парень были в отношениях.

Для розыска автомобиля и похищенной девушки в городе объявили план “Перехват”. По “горячим следам” полицейские отследили и остановили машину, в которой находились подозреваемые. Парни планировали отвезти "невесту" в Туркестанскую область, но из-за неблагоприятных погодных условий не смогли выехать за пределы города.

По факту незаконного лишения человека свободы проводится досудебное расследование. Наказание за подобные деяния - ограничение свободы на срок до трёх лет либо лишение свободы на тот же срок.



