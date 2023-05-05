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Парень похищал автономера и требовал за них выкуп в Алматы
21-летний мужчина похищал госномера с авто и требовал за них выкуп в Алматы, сообщает Polisia.kz.
Мужчину подозревают в том, что он снимал государственные регистрационные номерные знаки с автомашин, а потом возвращал их владельцу за вознаграждение.
"Схему “заработка” фигурант придумал не сложную. В ночное время с припаркованных автомашин он снимал государственные номерные знаки, при этом на лобовом стекле оставлял записку с условиями оплаты выкупа за украденный номер. После чего предприимчивый молодой человек сообщал адрес, где был спрятан номерной знак. При проведении оперативно- розыскных мероприятий предполагаемый подозреваемый задержан. Гражданин А., 2002 года рождения, сознался в совершении еще пяти аналогичных краж. По указанным эпизодам проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК", – рассказал начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.
В соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
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