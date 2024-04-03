Озвучены итоги совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+
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В формате видеоконференции прошло 53-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Обсуждалось выполнение странами обязательств по добыче нефти за январь и февраль 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.
Отмечен высокий уровень выполнения обязательств странами-участниками.
"Комитет поддержал намерение Ирака и Казахстана полностью соблюдать обязательства и компенсировать перепроизводство нефти, а также заявление Российской Федерации о добровольном сокращении во втором квартале 2024 года за счёт производства, а не экспорта", - сообщили в Минэнерго РК.
Комитет продолжит мониторинг выполнения всех решений ОПЕК+ и оценку рыночных условий с целью необходимого реагирования.
Следующее заседание JMMC запланировано на 1 июня.
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