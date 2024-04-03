Озвучены итоги совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+

В формате видеоконференции прошло 53-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Обсуждалось выполнение странами обязательств по добыче нефти за январь и февраль 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечен высокий уровень выполнения обязательств странами-участниками.

"Комитет поддержал намерение Ирака и Казахстана полностью соблюдать обязательства и компенсировать перепроизводство нефти, а также заявление Российской Федерации о добровольном сокращении во втором квартале 2024 года за счёт производства, а не экспорта", - сообщили в Минэнерго РК.

Комитет продолжит мониторинг выполнения всех решений ОПЕК+ и оценку рыночных условий с целью необходимого реагирования.

Следующее заседание JMMC запланировано на 1 июня.