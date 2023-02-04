Отмечать День учителя в другую дату хотят в Казахстане

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В Казахстане, возможно, изменят дату празднования Дня учителя. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте "Открытие НПА", передаёт BaigeNews.kz.

Министерство просвещения РК выступило с предложением изменить дату праздника на конкретный день — 5 октября, тогда как сейчас его отмечают в первое воскресенье октября.

В документе поясняется, это что изменение будет внесено во исполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева от 30 декабря 2022 года.

Предложение опубликовано 2 февраля, публичное обсуждение должно пройти до 16 февраля.