Отгрузку нефти возобновили на КТК

На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возобновили отгрузку нефти на танкеры, приостановленную ранее из-за шторма в Новороссийске, передаёт BaigeNews.kz.

На объекте проведён осмотр плавучих шлангов и выносных причальных устройств. Выявлено повреждение одного плавучего шланга внешнего рукава ВПУ-3. Он перегнулся из-за аномальных штормовых условий. Поэтому шланг вывели из эксплуатации.

"Разлива нефти нет, условия для создания чрезвычайной ситуации отсутствуют, угрозы населению, флоре и фауне Черного моря также отсутствуют. В настоящее время отгрузка нефти на морском терминале осуществляется в штатном режиме через ВПУ-1 и ВПУ-2", - сообщили в консорциуме.

Замена поврежденных секций плавучего шланга на ВПУ-3 будет осуществлена из имеющихся в наличии запасных частей c учётом благоприятных погодных условий.