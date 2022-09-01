Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Отголоски января: очередной схрон с оружием найден вблизи озера Сайран
Polisia.kz Сегодня, 15:24
120
Фото: Polisia.kz

Отголоски января: очередной схрон с оружием найден вблизи озера Сайран

Тайник, заваленный сухими ветками, обнаружен в Алмалинском районе Алматы по улице Варламова, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

 

“Речь идет о двух гладкоствольных охотничьих ружьях 12-го калибра, газовом пистолете “ПМ”, а также боевых патронах”, – информировал оперуполномоченный учреждения ЛА 155/13 ДУИС по городу Алматы Рахат Нурбеков.

По предварительным данным, найденное оружие было похищено в ходе массовых беспорядков в январе этого года. Истинная его принадлежность будет установлена после проведения экспертизы.

Видео: Polisia.kz
Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#оружие #январские события
Сегодня, 15:24
120
Журналист

Рекомендуем

Наверх