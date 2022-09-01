Отголоски января: очередной схрон с оружием найден вблизи озера Сайран

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Тайник, заваленный сухими ветками, обнаружен в Алмалинском районе Алматы по улице Варламова, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

“Речь идет о двух гладкоствольных охотничьих ружьях 12-го калибра, газовом пистолете “ПМ”, а также боевых патронах”, – информировал оперуполномоченный учреждения ЛА 155/13 ДУИС по городу Алматы Рахат Нурбеков.

По предварительным данным, найденное оружие было похищено в ходе массовых беспорядков в январе этого года. Истинная его принадлежность будет установлена после проведения экспертизы.