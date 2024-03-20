Отдельного закона о противодействии торговле людьми в Казахстане не было - депутат

Депутат Мажилиса Парламента РК Марат Башимов рассказал о новых нормах в законопроекты по вопросам противодействии торговле людьми в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Отдельного закона о противодействии торговле людьми, как того требуют международные договоры в области прав человека - в Казахстане не было, поэтому ее разработка обусловлена необходимостью совершенствования нашего законодательства с учетом международного права. Основным законопроектом предусматривается определение ее организационно-правовых основ как установление уполномоченных органов в сфере противодействия торговле людьми, их прав и обязанностей, приведение определений в соответствие с международными стандартами и введение новых понятий, субъектов противодействия торговле людьми и их компетенции, внедрение оценки рисков (сбор данных) в целях выявления проблем в этой сфере", - сказал депутат.

Отдельная глава посвящена более эффективной защите прав несовершеннолетних, как наиболее уязвимой категории и усилению профилактической работы.

"Законопроектом предусматривается введение административной ответственности за несообщение должностными лицами медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - о факте оставления новорожденного и определение компетенции уполномоченного органа по рассмотрению таких дел. Кроме того, важным является привлечение к административной ответственности тех, кто не заключает трудовые договора с потенциальными жертвами торговли людьми и несовершеннолетними. А это наблюдается сплошь и рядом", - отметил мажилисмен.

В ходе работы депутатами внесены порядка 60-ти поправок. В частности, вводится новый институт Национального докладчика, в лице Уполномоченного по правам человека. "Это независимое лицо, необходимое для понимания проблемы, проведения оценки и вынесения рекомендаций в сфере противодействия торговле людьми. И это важный шаг в правозащитной деятельности государства".

Депутатами внесены поправки касательно оказания содействия иностранным жертвам торговли людьми по возвращению в свою страну в рамках предоставления предоставления специальных социальных услуг.

"В связи с тем, что проблема торговли людьми является многогранной и выходит за пределы компетенции двух государственных органов МВД и Минтруда, представленных в законопроекте, в целях обеспечения должного межведомственного взаимодействия депутатами предлагается также предусмотреть четкие компетенции других госсорганов. Такой комплексный подход и совместные усилия позволят значительно уменьшить категорию этих преступлений и противодействовать торговле людьми. Вводится уголовная ответственность за организацию сексуальных услуг через Интернет. Понятие "эксплуатации человека" приводится в соответствие с международными конвенциями в части расширения способов принуждения", - пояснил Башимов.

Ранее сообщалось, депутаты Мажилиса Парламента РК в ходе пленарного заседания палаты одобрили в первом чтении проект закона "О противодействии торговле людьми".