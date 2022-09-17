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От официантки до дипломата: как девочка из казахстанской глубинки воплощает мечту в жизнь
В биографии 23-летней магистрантки ЕНУ имени Гумилёва Юлии Лагуткиной сплошные победы: красный аттестат за девятый класс, золотая медаль по окончании Назарбаев интеллектуальной школы, красный университетский диплом… Русская девочка из русскоговорящего села идеально знает государственный язык и преподает его казахам. В совершенстве владеет английским, выучила разговорный турецкий и китайский.
Выйдя из казахстанской глубинки, она училась в легендарном РУДН. Кроме репетиторства, успела поработать официанткой и продавцом мороженого, но готовится к профессии дипломата. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz девушка рассуждает о синдроме отличницы, "шала казахах" и секрете успеха.
Окончила русскую школу и в совершенстве освоила казахский
Юлия Лагуткина родилась и выросла в селе Лавровка Северо-Казахстанской области, в 85 километрах от Кокшетау. Там все говорили на русском.
"Детство было самым обычным. Переломный момент случился, когда родители развелись. Мне тогда было 11 лет. Примерно год мы с братом прожили у бабушки. По соседству жила казахская семья, мы подружились с их детьми. Они нам на казахском, мы – на русском. Оттуда, пожалуй, берет начало моя большая любовь к государственному языку", – предположила Юля.
Первый интерес почувствовала и не дала ему погаснуть школьная учительница Жанар Газизовна Кусаинова. Педагог шла дальше учебной программы, и её ученики выполняли коллажи, смотрели новости на казахском языке и обсуждали их, готовили театрализованные представления, писали эссе. С 5 класса они стали готовиться и выезжать на олимпиады.
"Чаще всего моими соперниками были метисы. У кого-то мама казашка, а папа русский, кто-то – смесь азербайджанской и казахской кровей… Глаза горят, "қазақша сайрап тұратын". Это давало мне мощную мотивацию, говорила себе: я тоже хочу так свободно изъясняться", – с улыбкой вспоминает собеседница.
11-12 классы – в Назарбаев Интеллектуальной школе в Петропавловске, уроки казахского и языковые состязания продолжились. В 2017 году – желанная, заслуженная золотая медаль на республиканской олимпиаде. Школу, кстати, Юля тоже окончила с "золотом".
"Синдром отличницы" магистрантка относит, скорее, к минусам:
"У нас в классе было 15 человек, к слову, он был самый многочисленный. Такое часто бывает в деревнях. Пятеро из них шли на медаль. Было такое здоровое, мне кажется, соперничество. Мама никогда пятерок не требовала, но я сама ставила себе планку. Ниже нельзя. Так и живу".
НИШ, смеется Юля, это про то, "как закалялась сталь". Подъем в 4-5 утра, учеба с 7:00 до 21:00 – с учетом подготовки к постоянным сетевым и республиканским олимпиадам. За два года в этой школе девушка научилась критически мыслить, самостоятельно углублять знания, выучила с нуля английский, освоила высшую математику, химию и биологию на английском языке, защитила проект – тоже на английском.
Далее – университет ЕНУ имени Гумилева, факультет международных отношений.
"В универе первые два курса был профессиональный казахский, потом его из программы убрали, пошли спецпредметы. Потихоньку стала забывать язык, это меня тревожило. И я решила преподавать в центре. Когда готовишь занятия для студентов, читаешь много дополнительной литературы. Перечитывала "Абай жолы", повторяла ранее выученные стихотворения, грамматику "от" и "до" разобрала. Сначала выбрала русские спикинг-клабы – объясняла казахскоязычным студентам грамматику русского языка на казахском. Потом подумала, что мне на казахском изъясняться легко и грамматику казахского я учила с нуля. Поэтому стала репетитором казахского языка. Примерно год работаю на себя, преподаю школьникам, студентам и взрослым казахский, русский и английский языки", – пояснила Лагутина.
"Сколько языков знаете, столько раз вы человек"
Также Юлия изучала турецкий и китайский языки. Но самокритичная девушка полиглотом себя не считает.
"Полиглот – это когда в совершенстве владеешь языками. Русский – мой родной, казахский знаю наравне с русским, английский – средний уровень. Турецкий у меня А2. Китайский пыталась учить в универе – тоже между А1 и А2. А1 – это начинающий, А2 – когда человек владеет определенным запасом слов, умеет изъясняться", – пояснила девушка.
Языки нужно учить обязательно, считает Юлия Лагуткина. Потому что, во-первых, это очень престижно. Во-вторых, духовно: "Сколько языков вы знаете, столько раз вы человек" (Антон Чехов). В-третьих, это всегда путь к развитию и высокая эрудиция. В-четвертых, кто знает языки, без куска хлеба никогда не останется: можно работать на себя, на госслужбе, в международной компании.
"Если вы знаете один или несколько европейских языков, то последующий европейский будет даваться очень легко. Поэтому стоит его учить, успех гарантирован. То же самое с языками тюркской языковой семьи", – советует девушка.
В качестве примера Юлия приводит опыт с изучением турецкого языка.
"Турецкий захотелось выучить благодаря сериалам. В 2015-2017 году их на экранах было много: "Запах клубники", "Черная любовь"… Было бы здорово смотреть без озвучки. А когда приступила, поняла, что язык очень схож с казахским. Усилий требовалось минимум. Начинала сама, потом увидела объявление о наборе в бесплатную группу по изучению турецкого разговорного, клуб открыл институт Юнуса Эмре в столице. Там я здорово подняла свой уровень владения языком. С нами работал носитель турецкого, учили слова, разбирали ситуации, слушали аудиокниги, потом читали. А по ночам я смотрела турецкие сериалы в оригинале", – вспоминает собеседница.
Но легче всего, признается девушка, ей дался казахский. И отношение к нему очень теплое.
"Он мне почему-то очень легко дается. Хотя я русская, училась в русской школе и русской университетской группе, в роду никогда казахов не было. Правда, родители рассказывали, что дедушка по папиной линии дружил с казахами. Это были 40-50 годы. Отец знал казахский, пел казахские песни. Может, оттуда… Еще, помню, школьницей, любила телепроект "Екі жұлдыз", нравилось слушать песни на казахском. И самое главное – мне всю жизнь везёт с учителями. Все строгие в хорошем смысле, мотивируют тянуться к знаниям, дают интереснейшие уроки с оригинальными формами и подходами к изучению языка, нестандартными заданиями. Язык мы изучали в том числе через культуру нации – через казахские обряды: "сырға салу", "бесікке салу", "тұсау кесу"... Через народные поверья. Например, "сұға түкіруге болмайды", "жігіттің жолын кесуге болмайды"… И еще я всегда учила казахский непринужденно, без какого-либо давления со стороны. Может, поэтому я так тянулась к нему, богатому и выразительному", – рассуждает героиня.
"Жизнь и так – сплошная скука, пусть хоть на уроках будет весело"
И сегодня сама Юлия ищет и находит нестандартные подходы к изучению языков. Занятия – онлайн, в группах и индивидуально. К примеру, на странице в Instagram можно найти постоянные рубрики "Нескучный казахский", "Шай үстіндегі әңгіме" или караоке.
В "Нескучном казахском" блогер предлагает "топчик" фраз на казахском, которые ты обязательно услышишь от носителя языка. Таких, как, допустим, "ауызыңа май" (пусть сказанное будет исполнено), "жұғысты болсын" (и вам (нам) такого же добра), "көз тимесін" (чтобы не сглазили).
"Идеи приходят в самое разное время. Например, прямые эфиры "Шай үстіндегі әңгіме" – это дань благодарности моей учительнице Гульнар Мухамедгаликызы, мы с ней готовились к олимпиадам и пили чай. Такие тёплые были занятия. Или бывает, еду в автобусе, вижу баннер. Думаю, а что, если перевести на казахский. Так появилась рубрика, когда я названия заведений переводила. Потому думаю, молодежь сейчас сидит в TikTok и Instagram – решила переводить песни известных артистов, к примеру, Айкына, Ерке Есмахан. Или старые композиции, которые все любят. Я по себе знаю, что язык учить легче в непринужденной форме. Современный педагог, я считаю, должен преподносить информацию настолько вкусно, чтобы ученика глаза горели, и он рвался заниматься даже на каникулах. Жизнь и так – сплошная скука, пусть хоть на уроках будет не только полезно, но и весело", – говорит репетитор.
Еще одно убеждение Юлии: язык нужно изучать с разных сторон.
"Я всегда говорю ученикам: одной грамматики и лексики, чтобы выучить язык, недостаточно. Важно этот язык со всех сторон исследовать, прочувствовать, пронюхать – как бы смешно и коряво это ни звучало. Какие ассоциации с казахским? Мне часто отвечают: когда все вокруг говорят "қазақша сөйле". Но это неправильно! У человека вообще не должно быть в сознании принуждения. И тогда я прошу закрыть глаза и описать свои ощущения при слове "Казахстан". "Вот вы сидите у моря и вдруг слышите слово "Казахстан". Кто-то говорит, "көк ту" (синий флаг). Кто-то представляет бегущих коней. Третий почувствовал запах баурсаков, бешбармака. Я спрашиваю, задумывался ли он, что это слово от "бес" и "бармак". И вот уже мы знаем два казахских слова. Или: почему говорят чаще "ата-ана", не "әке-шеше"? По одной из версий раньше в тяжелые времена, когда мужчина был вынужден покинуть дом – отправлялся, например, на сражение и погибал, то детей поднимал дедушка, ата. Поэтому я всегда прошу: изучайте культуру, традиции, поверья, слушайте музыку, смотрите фильмы, где демонстрируются бытовые ситуации. вдумывайтесь в слова".
"У нас не столько мотивируют учить казахский, сколько принуждают"
- Сегодня многие ленятся изучать казахский, даже когда он – родной. Почему и что делать?
"Есть такое. Мне часто приходится слышать: Юля, я живу в Казахстане и не знаю казахский. А откуда это незнание? Во многом потому, что в нашем обществе зачастую не заинтересовывают, а принуждают. Своими лозунгами - "қазақша сөйле", "тілді үйрен" только отбивают желание. Люди вроде бы и понимают, что надо, это родной язык. Но желания и тем более рвения нет. Знают, что будут упреки, постоянное исправление ошибок со стороны. И вот у них, что у взрослых, что у детей, стоит языковой барьер. Поэтому всем, наверно, нужно расслабиться и отпустить ситуацию, тогда все получится", – комментирует педагог.
Сама же владеющая государственным языком в совершенстве "Юлия апай" "шала казахов" не осуждает.
"Негатива или высокомерия ни в коем случае нет. Многое зависит от среды, от педагогов, как у меня. От мотивации. Маму, например, учу. Когда она работала в магазине, я говорила: как здорово будет, если обслужишь апашку на казахском. Как ей приятно будет! Это наша страна, и язык хотя бы на бытовом уровне, хорошо бы знать", – убеждена собеседница.
В Казахстане, ни для кого не секрет, знание госязыка представителями нетитульной национальности ценят очень высоко. Юлю Лагуткину, к примеру, наградили медалью "Мейірім" от Ассамблеи народа Казахстана и почетной грамотой президента страны.
"Продавала мороженое, работала официанткой, раздавала листовки, преподаю языки. И буду дипломатом"
Окончив бакалавриат по специальности "Международные отношения", она поступила в магистратуру. Первый год училась в легендарном Российском университете дружбы народов на факультете "Мировая политика". Год в РУДН, по словам казахстанки, подарил колоссальный опыт и знания. Были ребята из стран СНГ – обсуждали политические ситуации, повестку дня, разбирали конфликты с разных сторон.
Учеба продолжается, и, несмотря на любовь к казахскому, оставаться в профессии педагога Юлия не планирует. Она мечтает стать дипломатом.
"Мне очень нравится репетиторство. Наверно, сказались игры в "школу" из детства. Нравится быть причастной к важному делу – помогать казахстанцам выучить государственный язык. И все же, я хочу работать по профессии. Попробовать себя в качестве международника, дипломата. Устроиться в посольство или МИД", – поделилась магистрантка.
Менеджер в языковом центре и преподаватель-репетитор – это далеко не единственные профессии, в которых попробовала себя Юлия. Студенткой она продавала вкусное кокшетауское мороженое и овощи, работала официанткой в ресторане и даже промоутером (раздавала листовки).
"Продавая мороженое, я за десять дней, помню, заработала 15 тысяч тенге. Купила на них маме посуду. Это было летом после окончания Назарбаев интеллектуальной школы. Листовки раздавала на первом курсе. А после второго устроилась официанткой. С десяти утра до двух ночи. Усталости не чувствовала вообще. Молодость – она такая!", – смеется будущий дипломат.
"Не имеешь своего плана – станешь часть чужого"
Юлю, пожалуй, можно назвать человеком-феноменом. Успеть так много в свои 24, самостоятельно прочертить себе такой непростой и яркий путь. Идти по нему так твердо и красиво. Не сворачивая, прислушиваясь к своему сердцу. Наверно, многие молодые люди хотели бы так же. И многие мамы желали бы такими воспитать своих детей.
"Спасибо, мне ещё никто не задавал такой вопрос, – смущается девушка. – Я очень благодарна родителям, которые никогда и ни в чем меня не ограничивали. Мне никто не говорил: не ходи, не езди, зачем это тебе. Не навязывал мнение. Мама всегда говорила: выбирай профессию сама, тебе с ней жить, надо чтоб по любви. Мне давали полную свободу действий. Но при этом сегодня так много течений, сект, соблазнов – легко сбиться с пути, свернуть не туда. Поэтому так важна осознанность, нужно обязательно прислушиваться к взрослым. Я благодарна учителям за хорошие, правильные советы", – призналась девушка.
Наши читателям Юлия Лагуткина посоветовала планировать свою жизнь.
"В детстве я часто слышала фразу "Не будем загадывать, а то ничего не получится". До определенного возраста я и сама придерживалась этой мысли. Но со временем поняла, что лучше придумать план Б, чем вовсе не планировать. Такой человек никогда не будет тратить впустую свое и чужое время. У него все продумано наперед, он собран и рассудителен. Сейчас я уверена: если ты не имеешь своего плана, то обязательно станешь часть чьего-то. Стоит задуматься..."
Фото Юлии Лагуткиной
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