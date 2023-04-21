Основные причины задержки самолётов назвали в Air Astana

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В авиакомпании Air Astana объяснили основные причины задержки рейсов, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в компании, исторически своевременность выполнения полётов группы Air Astana была устойчиво высокой и стабильной.

"Факторами, повлиявшими на работу группы Air Astana в 2022 году, были постоянные сбои в отрасли по всему миру, восстановление от кризиса COVID-19, забастовки и нехватка персонала в европейских аэропортах, ограниченные ресурсы (оборудование, технологии, персонал) в аэропортах Казахстана, повреждения посторонними предметами и столкновения лайнеров с птицами в аэропортах Казахстана, реконструкция взлетно-посадочной полосы в Астане (NQZ), строительство терминала аэропорта в Алматы", - объяснили в компании.

По мнению президента Air Astana Питера Фостера, несмотря на множество факторов, которые влияют на пунктуальность выполнения рейсов, пассажиры склонны к тому, чтобы обвинять перевозчика.

"Мы хотели бы обратить внимание на то, что не все причины, приводящие к задержке рейсов, являются подконтрольными перевозчику. Самая частая причина - это ограничения в аэропортах вылета и прилёта. Также на ситуацию влияют обслуживание воздушных судов, технические причины, погодные условия, коммерческое планирование, посадка пассажиров, пограничные и таможенные службы, органы здравоохранения, обеспечение и производство полётов, инфраструктура аэропортов", - пояснил Фостер.

Ранее он рассказал о том, как в авиакомпании будут решать проблему с задержками рейсов.