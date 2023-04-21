Как в Air Astana будут решать проблему с задержками рейсов летом

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Как в Air Astana собираются решать проблему задержки рейсов, рассказал президент авиакомпании Питер Фостер на открытом заседании общественного совета "Самрук-Қазына", передаёт BaigeNews.kz.

"Прошлым летом были довольно тяжёлые условия, которые сказались на пунктуальности выполнения рейсов. Мы разработали план и все меры по повышению пунктуальности. Полагаем, что урок мы выучили, и теперь к этому летнему периоду мы лучше подготовлены для того, чтобы наши пассажиры таких больших задержек не испытывали", - сказал Питер Фостер.

По его словам, в компании имеются два резервных самолёта. Они припаркованы и могут быть использованы в случае необходимости. Концепция резервных самолётов внедрена только в прошлом году.

"Также резервных экипажей будет больше в четыре раза. Кроме того, внесены корректировки в расписание, учитывая периоды пиковой нагрузки аэропортов. Также по управлению грузами мы минимизировали именно те, которые приходятся на утреннее время, для снижения нагрузки. Значительное внимание мы уделили необходимому оборудованию и системам для улучшения всех процедур", - рассказал глава авиакомпании.

Что касается набора производственного персонала: 59 пилотов нанято в период с августа 2022 года по март 2023-го. Ещё 24 должны присоединиться с апреля по июнь 2023 года, добавил Фостер.