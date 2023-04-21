- Как в Air Astana будут решать проблему с задержками рейсов летом 18:18 103
- Снос двух ЖК в Астане и судьбу дольщиков прокомментировали в акимате 18:00 155
- Стало известно, почему полиция не принимает меры после сигнала о бытовом насилии 17:41 203
- В Алматы состоится общегородской субботник Almaty Clean & Green 17:38 203
- Почти 200 кг осётра нашли в здании Казпочты полицейские Мангистауской области 16:49 332
- Плату за парковки поднимут в Алматы 16:47 282
- Дожди ожидаются в Казахстане 16:21 502
- Новые станции метро, ЛРТ и пересадочные узлы: что построят в Алматы к 2030 году 16:03 501
- Новый владелец передаст Риддерскую ТЭЦ в госсобственность 15:46 518
- Ряд незаконно строящихся ЖК выявили в Алматы 15:43 484
- Количество случаев буллинга среди школьников растёт в Казахстане 15:38 323
- Казахстанская электронная промышленность значительно нарастила обороты 14:53 433
- Спортсменов в национальные сборные будут отбирать по новому принципу 14:38 444
- "Я сама в шоке от своего голоса" - Оразымбетова о своём резонансном выступлении 13:59 741
- "Встреча родственных душ" - Асель Садвакасова показала своего любимого мужчину 13:20 995
- Face ID и QR-код: какую защиту установят в казахстанских школах 12:58 412
- Казахстан на пороге дефицита электроэнергии 12:40 408
- В Алматы задержали журналистов за вымогательство 12:36 643
- Более 500 аварийных школ насчитывается в Казахстане 12:28 423
- Денежные переводы россиян в Казахстан выросли в три раза 12:22 522
- Ответственность за насилие в семейно-бытовой сфере ужесточат в Казахстане 12:12 399
- КНБ предотвратил теракт на юге Казахстана 11:35 524
- Акорда опубликовала эксклюзивное видео работы Службы госохраны 11:15 605
- Скончался аким Риддера 11:09 502
- Троих подозреваемых по делу о сепаратизме задержали в СКО 10:52 435
- На 9,2 млрд тенге обогатился Казахстан за счёт конфискации имущества у осуждённых 10:42 454
- Казахстанец добровольно присоединился к ЧВК "Вагнер" 10:30 1021
- Мен мафия емеспін! Как с помощью популярных игр и фильмов выучить казахский 10:06 500
- "Air China" возобновляет полёты в Казахстан 09:55 566
- В Алматы частично перекроют дороги из-за полумарафона 09:44 462
- Елена Рыбакина получила травму на турнире в Штутгарте 09:30 508
- За сутки коронавирусом в Казахстане заболели 47 человек 09:08 457
- С актёра Алека Болдуина сняты обвинения в гибели оператора Галины Хатчинс 08:52 458
- Более 300 овец погибли после приёма лекарств в Туркестанской области 08:35 692
- Меры по развитию ГМК и газовой отрасли рассмотрели в правительстве 08:21 464
- Президент поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт 08:07 531
- Подбрось до урны: необычный социальный эксперимент провели в Алматы 07:51 674
- В балхашский приют для собак и кошек подкинули человека 07:05 782
- Автомашинам изменили время проезда по Bus Lane на одной из улиц Астаны 06:18 616
- Мёртвые фламинго найдены в Мангистау 05:35 496
- Инспекторы ОБСЕ оценили уровень казахстанских военных 04:13 614
- "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" возглавил топ-менеджер из Беларуси 03:37 617
- Конные скачки с призовым фондом 35 млн тенге пройдут в Кызылорде 02:29 626
- Отравление на ауызашаре в Актау: в ресторане выявили 220 кг просроченной продукции 01:17 680
- Книжная библиотека появилась в автобусах Караганды 00:46 613
- Осуждённые вывели из строя 135 камер видеонаблюдения в Шымкенте 20.04.2023 678
- Лес горит в Уральске 20.04.2023 746
- Новую машину подарил казахстанец годовалому внуку 20.04.2023 942
- Коттеджи начнут сносить в Алматы 20.04.2023 1150
- Самая мощная ракета в истории взорвалась сразу после запуска 20.04.2023 744
- Почему ислам стал модным? Мнение эксперта 20.04.2023 1051
- "На грани жизни". Фильм с уникальными кадрами трансплантации сердца сняли в Казахстане 20.04.2023 783
- Захороненных в пантеоне не будут делить по религиозному признаку 20.04.2023 727
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 687
- Как лучше внедрить шахматы в школьную программу, обсудили в Астане 20.04.2023 725
- Эко-активист из Шымкента научился перерабатывать пищевые отходы в "чудо-жидкость" 20.04.2023 1397
- Битва погрузчика и экскаватора произошла при сносе ЖК в Астане 20.04.2023 1250
- Создание космического ракетного комплекса "Байтерек" обсудил Мусин с главой Роскосмоса 20.04.2023 694
- Главу перинатального центра и его зама осудили в Шымкенте 20.04.2023 790
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 736
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 654
- Освободить фермеров от налогов предложила депутат Абден 20.04.2023 808
- Спецгруппа из числа сотрудников "КазМунайГаза" проверит работу предприятий в Жанаозене 20.04.2023 802
- "Мы - оптимисты". 24 дома строят пострадавшим от паводков в Актюбинской области 20.04.2023 744
- Казахстанского студента при странных обстоятельствах завербовали в России 20.04.2023 1037
- 90 человек в Йемене погибли в страшной давке при раздаче денег 20.04.2023 850
- Спикер сената высказался о задачах, поставленных президентом Казахстана 20.04.2023 662
- Оголившихся мужчин на улицах Караганды и Темиртау отправят в психдиспансер 20.04.2023 719
- Когда в Алматы благоустроят набережные рек Есентай и Большая Алматинка 20.04.2023 707
- Возможно ли искоренить пытки в Казахстане? Мнения экспертов 20.04.2023 729
- Государственный алиментный фонд предлагают создать в Казахстане 20.04.2023 710
- Стада сайги сняли с высоты птичьего полёта в Уральске 20.04.2023 1070
- Бибисара Асаубаева стала заслуженным мастером спорта РК по шахматам 20.04.2023 1147
- Финансовая пирамида в Алматы предлагала гражданам инвестировать в БАДы 20.04.2023 739
- Потерявшие жилье в результате взрыва дома в Жанаозене, обеспечены квартирами - "КазМунайГаз" 20.04.2023 670
- Спасатели ВКО назвали основные причины пожаров в частных домах 20.04.2023 667
- Убийство девятиклассницы в Туркестанской области: подозреваемые дали признательные показания 20.04.2023 1489
- Велосипед, электросамокат, беговел: какой транспорт безопасен для ребёнка 20.04.2023 694
- Восемь серийных интернет-мошенников задержали полицейские Карагандинской области 20.04.2023 674
- Бум разводов: в СКО распадается почти каждая вторая супружеская пара 20.04.2023 4261
Как в Air Astana будут решать проблему с задержками рейсов летом
Как в Air Astana собираются решать проблему задержки рейсов, рассказал президент авиакомпании Питер Фостер на открытом заседании общественного совета "Самрук-Қазына", передаёт BaigeNews.kz.
"Прошлым летом были довольно тяжёлые условия, которые сказались на пунктуальности выполнения рейсов. Мы разработали план и все меры по повышению пунктуальности. Полагаем, что урок мы выучили, и теперь к этому летнему периоду мы лучше подготовлены для того, чтобы наши пассажиры таких больших задержек не испытывали", - сказал Питер Фостер.
По его словам, в компании имеются два резервных самолёта. Они припаркованы и могут быть использованы в случае необходимости. Концепция резервных самолётов внедрена только в прошлом году.
"Также резервных экипажей будет больше в четыре раза. Кроме того, внесены корректировки в расписание, учитывая периоды пиковой нагрузки аэропортов. Также по управлению грузами мы минимизировали именно те, которые приходятся на утреннее время, для снижения нагрузки. Значительное внимание мы уделили необходимому оборудованию и системам для улучшения всех процедур", - рассказал глава авиакомпании.
Что касается набора производственного персонала: 59 пилотов нанято в период с августа 2022 года по март 2023-го. Ещё 24 должны присоединиться с апреля по июнь 2023 года, добавил Фостер.
-
Trend news
- Спортсменов в национальные сборные будут отбирать по новому принципу 14:38 440
- "Я сама в шоке от своего голоса" - Оразымбетова о своём резонансном выступлении 13:59 731
- "Встреча родственных душ" - Асель Садвакасова показала своего любимого мужчину 13:20 983
- В Алматы задержали журналистов за вымогательство 12:36 636
- Главу перинатального центра и его зама осудили в Шымкенте 20.04.2023 787
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 19.04.2023 1059
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 19.04.2023 1028
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 19.04.2023 4277
- Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области 18.04.2023 1941
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 1901
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 2470
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 4851
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 37352
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 2229
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 2155
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 2261
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 5020
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 2371
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 2448
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 3010
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 2556
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 2594
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 2670
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 2676
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 2565
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 2342
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 2620
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 2661
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 3016
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 3036
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 2586
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 2936
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 2912
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 3226
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 2519
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 2626
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 11997
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 2683
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 2783
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 2671
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 3045
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 3165
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 4074
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 3117
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 3442
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 6256
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 4136
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 2790
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 2969
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 2955
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 2708
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 7383
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 2522
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 2200
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 2910
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 3006
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 3092
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 2730
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 3121
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 3184
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 3382
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 8942
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 10464
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 2852
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 2759
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 3037
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 2821
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 5007
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 2783
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 2842
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 3619
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 3002
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 2645
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 2911
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 28330
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 4070
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 3051
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 3047
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 2635
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 3380
-
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 684
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 735
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 651
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 841
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 1211
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 1216
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 1520
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 1740
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 2389
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 2392
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 2493
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 3206
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 2571
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 2288
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 2617
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 4046
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 2652
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 2748
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 2486
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 2754
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 2467
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 2399
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 2713
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 2596
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 2632
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 2583
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 2813
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 2422
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 3199
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 2519
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 2812
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 3240
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 2565
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 2477
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 2903
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 2790
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 2736
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 2784
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 3040
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 3177
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 3093
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 2621
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 2981
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 2646
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 3322
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 2865
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 2825
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 2602
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 2837
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 3101
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 3193
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 2549
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 2422
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 3308
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 2815
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 2765
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 3090
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 4620
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 3470
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 2721
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 2672
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 2672
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 2564
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 2745
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 2838
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 2811
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 2705
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 2396
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 2876
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 2785
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2956
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 3531
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 3126
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 3043
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 3206
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 4182
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 2903
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 3273
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 3549
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 3702