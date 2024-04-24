Осматривать пострадавших в паводке в СКО приехали врачи из Алматы

В Северо-Казахстанской области пострадавшие от наводнения получили возможность проверить своё здоровье в передвижном медицинском пункте. В течение недели врачи восьми специальностей Казахстанско-Российского медицинского университета окажут помощь пострадавшим в эвакопунктах всей области, сообщает BaigeNews.kz.

Передвижной медицинский пункт с врачами сегодня работает в Есильском районе. Напомним, там под воду ушла целая улица. Возможностью получить медицинскую помощь воспользовалась местная жительница Надежда Мартынова. Говорит, из-за паводков вовремя посетить окулиста не получилось.

"У нас такая беда случилась. Залило все. Я к окулисту пришла. Уже возраст у меня, и сахарный диабет, и давление. Поэтому надо проверять. В район приезжает окулист один раз в неделю, в субботу. А тут ещё дорога была из Петропавловска закрыта. Всё какие-то заморочки. А проверяться то надо", - рассказывает жительница села Покровка Надежда Мартынова.

Фото Наталья Волкова.

Местные жители говорят, что в их селе нет даже аптеки. За лекарствами им приходится ездить в райцентр. Да только автобусного сообщения сейчас нет. Добраться можно на такси, но дорого. Пройти обследование у ведущих казахстанских специалистов, посетивших сегодня их деревню, жители смогут совершенно бесплатно.

"С нами приехали восемь разных специалистов. Такие востребованные как кардиолог, офтальмолог, узист, рентгенологические исследования, ЭКГ и многое другое. У нас на борту есть такой аппарата, как кардиовизор, который помогает на раннем этапе обследовать именно кардиологических больных. Мы проводим теле медицинские заключения по рентгенографии", - уточнил координатор Казахстанско-Российского университета Александр Вдовцев.

Врачи университета начали свою благотворительную помощь с эвакопунктов Костаная. В Северо-Казахстанской области передвижной медицинский пункт пробудет неделю и объедет труднодоступные районы региона. Отметим, что КРМУ оказывает благотворительную помощь пострадавшим от сильнейших паводков в течение последние 80 лет.