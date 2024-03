"Оскар" за лучший фильм получил "Оппенгеймер"

В ночь с 10 на 11 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения престижной кинопремии "Оскар". Американская киноакадемия традиционно отметила лучшие фильмы в разных категориях, актёров, актрис, режиссёров, сценаристов и других кинодеятелей золотыми статуэтками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал OBOZ.UA.

Триумфатором вечера предсказуемо стала лента "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, которая была представлена в 13 номинациях и забрала семь из них, включая "Лучший фильм", "Лучшую режиссуру", "Лучшего актёра" и т.д. Это фильм об американском физике и "отце атомной бомбы" Роберте Оппенгеймере.

Победители "Оскара 2024":

Лучший фильм – "Оппенгеймер"

Лучшая актриса – Эмма Стоун, "Бедные создания"

Лучший актёр – Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"

Лучшая режиссура – Кристофер Нолан, "Оппенгеймер"

Лучший актёр второго плана – Роберт Дауни Младший, "Оппенгеймер"

Лучшая актриса второго плана – Да'Вайн Джой Рэндольф, "Оставленные"

Лучшие дизайны костюмов – "Бедные создания"

Лучшие макияж и прически – "Бедные создания"

Лучший игровой короткометражный фильм – "Удивительная история Генри Шугара"

Лучший анимационный короткометражный фильм – "Войне конец!"

Лучший адаптированный сценарий – "Американское чтиво"

Лучший оригинальный сценарий – "Анатомия падения"

Лучшая оригинальная музыка к фильму – Людвиг Йоранссон, "Оппенгеймер"

Лучшая песня к фильму – Билли Айлиш, What Was I Made For? ("Барби")

Лучший полнометражный документальный фильм – "20 дней в Мариуполе", Украина

Лучший короткометражный документальный фильм – "Последняя ремонтная мастерская"

Лучший фильм на иностранном языке – "Зона интересов", Великобритания

Лучший полнометражный анимационный фильм – "Мальчик и цапля"

Лучшая работа художников-постановщиков – "Бедные создания"

Лучший монтаж – "Оппенгеймер"

Лучший звук – "Зона интересов"

Лучшие визуальные эффекты - "Годзилла: Минус один"

Лучшая операторская работа – "Оппенгеймер".