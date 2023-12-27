Применяется только в Сингапуре: планирование госбюджета изменят в Казахстане

Проект Бюджетного кодекса Казахстана одобрили в Мажилисе в первом чтении, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Новый кодекс должен решить несколько крупных задач, в том числе упростить бюджетные процессы.

По словам министра национальной экономики Алибека Куантырова, по действующему законодательству, планирование начинается в феврале-марте и заканчивается 30 декабря, то есть продолжается до 10 месяцев. Теперь же предлагается разрабатывать планы развития госорганов и регионов один раз в три года.

Также он отметил, что новый кодекс должен внедрить элементы блочного бюджета. Такой применяется только в Сингапуре. С учётом опыта этой страны и особенностей системы нашего госуправления, блочный бюджет внедряется для упрощения процедур, повышения гибкости бюджета и самостоятельности администраторов бюджетных программ.

Кроме того, в числе задач: создание законодательной основы для консолидированного управления государственными финансами, совершенствование межбюджетных отношений и усиление принципов бюджета, ориентированного на результат.

Повысить качество планирования расходов местных бюджетов предлагают следующим образом. Деньги должны распределяться на основе плана развития региона. В его составе будет разрабатываться инвестиционный план. Он будет показывать проблемные и приоритетные зоны в разрезе населенных пунктов.

"Вместе с тем, отдельные поручения президента в проект кодекса не включены в связи с незавершенностью ряда проводимых правительством реформ. Так, в проекте не отражены вопросы разделения полномочий между уровнями государственного управления, передаче на второй уровень бюджета дополнительно не менее двух триллионов тенге, вопросы обеспечения системности при отборе стратегических проектов, которые будут финансироваться за счёт средств Национального фонда", - отметила депутат Мажилиса Татьяна Савельева.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров также остановился на сопутствующем законопроекте по внесении изменений, направленных на совершенствование бюджетного законодательства. Они затронули 26 законов. Отдельный блок поправок касается унификации механизмов государственно-частного партнерства.

"Так как концессия – это тоже разновидность государственно-частного партнёрства, планирование и реализация концессионных проектов будут регулироваться законом "О государственно-частном партнерстве". При этом закон "О концессиях" ставится на утрату, - сообщил Алибек Куантыров.

По итогам голосования депутаты одобрили законопроект и признали Закон "О концессиях" утратившим силу в первом чтении.