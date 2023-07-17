Определены новые участки ремонта на проспекте Абая в Алматы

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В городе продолжается ремонт центральной магистрали с перекрытием дорог.

По проспекту Абая начинается ремонт на участке от улицы Байтурсынулы до моста через реку Есентай, передаёт Baigenews.kz.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения с 23:00 часов 17 июля до 06:00 часов 19 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицы Шевченко, Курмангазы, Байтурсынулы, Сатпаева. Сквозное движение транспорта по улице Байтурсынулы будет доступно.

Проезд с улицы Шагабутдинова в южном направлении на проспект Абая и съезд на улицу Шарипова с проспекта Абая в северном направлении будет ограничен с 23:00 часов 17 июля до 06:00 часов 19 июля.

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