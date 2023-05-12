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  • Оплату за проезд в автобусах через QR-код возобновили в Астане
Оплату за проезд в автобусах через QR-код возобновили в Астане Сегодня, 16:54
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Сегодня, 16:54
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Оплату за проезд в автобусах через QR-код возобновили в Астане

В автобусах Астаны вновь ввели оплату проезда через приложения операторов связи посредством QR-кода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании City Transportation Systems. Этот способ не работал после того, как в столице в январе сменился провайдер.

"Оплатить проезд в автобусе посредством сканирования QR-кода можно через следующие мобильные приложения:

  • Kaspi.kz
  • Homebank
  • Tolem
  • Мой Activ
  • Kcell
  • Мой Beeline
  • Теле2 Казахстан
  • Altel", - говорится в сообщении.

Кроме того, оплата проезда также возможна транспортной картой. Приобрести карту можно в специализированных кассах и RTVM-автоматах.

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Сегодня, 16:54
301
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