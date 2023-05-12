Оплату за проезд в автобусах через QR-код возобновили в Астане

В автобусах Астаны вновь ввели оплату проезда через приложения операторов связи посредством QR-кода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании City Transportation Systems. Этот способ не работал после того, как в столице в январе сменился провайдер.

"Оплатить проезд в автобусе посредством сканирования QR-кода можно через следующие мобильные приложения:

Kaspi.kz

Homebank

Tolem

Мой Activ

Kcell

Мой Beeline

Теле2 Казахстан

Altel", - говорится в сообщении.

Кроме того, оплата проезда также возможна транспортной картой. Приобрести карту можно в специализированных кассах и RTVM-автоматах.