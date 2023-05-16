"Он меня любит бить": астанчанкам предложили необычные свадебные платья

В Астане прошла необычная выставка свадебных платьев, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме бытового насилия, передаёт BaigeNews.kz.

15 мая в Международный день семьи молодежное движение "Жаңа Адамдар", презентовали арт-объект "Свадебное платье" – изящный наряд невесты, на который методом сублимации нанесены статьи из СМИ с последними нашумевшими новостями о случаях насилия над женщинами в Казахстане.

"Мы хотим, чтобы семейное насилие перестало замалчиваться и превратилось из латентного в наказуемое преступление. Бьёт, не значит - любит. Бьёт – значит преступник! Мы считаем, что насилие над женщинами является одной из самых серьезных социальных проблем нашего времени. Каждый такой случай — это не только нарушение ее прав, но и потенциальная угроза ее жизни. Общество должно говорить об этой проблеме, и требовать наказания для виновных. Без уважения и защиты прав женщин нам не построить Новый и Справедливый Казахстан", - отмечают организаторы арт-объекта.