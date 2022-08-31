Около 80 новых школ откроются в Казахстане первого сентября

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Порядка 80 новых школ в Казахстане планируют открыть в День знаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения. Всего до конца года в стране введут более 230 школ.

По данным министерства, больше всего новых школ строится в регионах с активным демографическим ростом и нехваткой ученических мест. Это Алматинская, Атырауская области и города Нур-Султан и Алматы. Сейчас ведётся работа с местными исполнительными органами, чтобы они завершили в срок строительство остальных школ.

Как отметили в министерстве, финансирование и ход строительства школ по закону находятся в ведении акиматов. Проведение госзакупок, подготовка проектно-сметной документации, выделение земельных участков, подведение инженерной инфраструктуры, строительство и приём в эксплуатацию — все эти процессы, возложенные на местные акиматы, нуждаются в пересмотре и оптимизации, сейчас специальная рабочая группа занимается этим.

"Отдельная проблема — это точечная застройка, практика выдачи акиматами разрешения на строительство домов без возведения школы, из-за чего существующие школы сразу же становятся трехсменными. Мы настаиваем на том, чтобы законодательно полностью исключить такую возможность", — рассказал вице-министр просвещения Гани Бейсембаев.

Также в регионах завершается капитальный ремонт более 200 школ.