Охват обязательным социальным страхованием в рамках Социального кодекса РК

За годы независимости в Республике Казахстан сформирована многоуровневая система социальной защиты населения, соответствующая международным стандартам, в которой обеспечено участие государства, работодателя и гражданина.

Обязательное социальное страхование, роль которого в условиях рыночной экономики является преобладающей, является вторым (дополнительным) уровнем системы социальной защиты населения, внедренным в Республике Казахстан с 2005 года для работающего населения.

Центральное место в системе обязательного социального страхования занимает Государственный фонд социального страхования (ГФСС), аккумулирующий социальные отчисления и осуществляющий социальные выплаты при наступлении социальных рисков.

Обязательным социальным страхованием предусмотрены следующие социальные риски:

- утрата трудоспособности;

- потеря кормильца;

- потеря работы;

- потеря дохода в связи с беременностью и родами;

- потеря дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей);

- потеря дохода в связи с уходом за ребенком по достижении полутора лет.

Одной из характерных особенностей данной системы является обязательность участия и важным является повышение уровня охвата занятого населения системой обязательного социального страхования.

По данному показателю за последние три года наблюдается следующая положительная динамика: за 2021 год – 74,9% занятого населения являлись участниками системы, за 2022 год – 75,3% и за 1 полугодие 2023 года – 76,5%.

С учетом происходящих изменений и особенностей отечественного рынка труда, с 1 июля 2023 года Социальным Кодексом Республики Казахстан расширена категория лиц, за которых должны уплачиваться социальные отчисления.

Например, статьей 243 Социального Кодекса категории лиц, за которых должны уплачиваться социальные отчисления дополнены членами крестьянских или фермерских хозяйств, достигших восемнадцатилетнего возраста, а также индивидуальными помощниками, оказывающими услуги по сопровождению лица с инвалидностью первой группы, имеющего затруднение в передвижении, и оказанию ему помощи при посещении объектов.

Также, установлено, что работники, осуществляющие трудовую деятельность в представительствах международных организаций в Республике Казахстан, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в Республике Казахстан, подлежат охвату системой обязательного социального страхования.

Государство гарантирует стабильное выполнение социальных обязательств перед участниками системы обязательного социального страхования. В свою очередь, полная и своевременная уплата социальных отчислений плательщиками позволяет обеспечивать работающих лиц адекватными социальными выплатами при наступлении социальных рисков.

Социальные отчисления подлежат уплате по ставке 3,5% от расходов работодателя на выплату доходов работнику в виде оплаты труда. Уплату необходимо производить не позднее 25 числа, следующего за отчетным месяцем. Контроль за своевременностью и полнотой уплаты социальных отчислений, возложен на налоговые органы.

Размер социальных выплат непосредственно зависит от уплаченных сумм социальных отчислений, а также от продолжительности их уплаты. Именно на таких принципах функционирует система обязательного социального страхования, обеспечивая граждан дополнительной формой социальной поддержки.

В 1-полугодии текущего года социальные выплаты по 6-ти видам социальных рисков из ГФСС получили порядка 830 тыс.человек на общую сумму 333 млрд.тенге.

Лицам с инвалидностью и иждивенцам, потерявшим кормильца, осуществляются социальные выплаты в дополнение к государственным базовым пособиям. При этом, выплата по случаю утраты трудоспособности осуществляется до тех пор, пока получатель не восстановит трудоспособность либо не достигнет общеустановленного пенсионного возраста.

Социальные выплаты по случаю потери кормильца производятся до достижения иждивенцем совершеннолетия, либо на период обучения в учебных заведениях по очной форме обучения, но не более 23-х летнего возраста.

Социальные выплаты по потере работы в зависимости от стажа участия участника системы обязательного социального страхования назначаются на период от 1-го до 6-ти месяцев при условии их регистрации в качестве безработных в уполномоченных органах занятости.

В поддержку материнства и детства осуществляются социальные выплаты по случаям потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка, уходом за ребенком до полутора лет.

Так как от полноты и своевременности уплаты социальных отчислений зависят размеры социальных выплат при наступлении социальных рисков, важное значение имеет доступ работающего населения к получению информации об уплаченных суммах социальных отчислений.

В настоящее время, реализована возможность получения информации о поступлении социальных отчислений через портал электронного правительства egov.kz, мобильные приложения банков в онлайн режиме, а также через Государственную корпорацию "Правительство для граждан" (ЦОН) и филиалы ГФСС.

Обратиться за выплатами при наступлении случаев социального риска можно как обычным способом – путем подачи заявления через отделения ЦОН (с приложением бумажных документов), так в электронном формате через порталы egov.kz, enbek.kz, мобильные приложения банков или проактивно через sms-сообщения, поступившие на мобильный телефон.

Таким образом, следует констатировать, что сегодня обязательное социальное страхование стало неотъемлемой частью системы социальной защиты населения, гарантирующее социальную поддержку работающим гражданам при наступлении социальных рисков.