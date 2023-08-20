Огнеборцы СКО спасли и эвакуировали 24 человека из горящей пятиэтажки
Сегодня, 15:06
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Сегодня, 15:06Сегодня, 15:06
110Фото: скриншот с видео
В Петропавловске произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме. Огнеборцам сообщили, что из квартиры на втором этаже идёт дым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сообщение поступило 20 августа в 6:46. Пожарные были на месте через 12 минут. Выяснилось, что сильное задымление идёт с балкона.
"В результате слаженых действии личного состава огнеборцев с места возгорания спасён мужчина 1928 года рождения, эвакуировано 23 человека по лестничному маршу. На месте работали три единицы техники и девять человек личного состава службы пожаротушения. Пожар ликвидирован в 7:04", — сообщили спасатели.
Видео: МЧС РК
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