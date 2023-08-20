Огнеборцы СКО спасли и эвакуировали 24 человека из горящей пятиэтажки

В Петропавловске произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме. Огнеборцам сообщили, что из квартиры на втором этаже идёт дым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщение поступило 20 августа в 6:46. Пожарные были на месте через 12 минут. Выяснилось, что сильное задымление идёт с балкона.