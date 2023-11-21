Цифровая маркировка: импорт обуви в Казахстане увеличился на 30%

После введения цифровой маркировки в Казахстане в 2021 году, официальный импорт обуви вырос почти на треть, передаёт BaigeNews.kz.

В Казахстане действуют правила по обязательной маркировке и прослеживаемости обувных товаров в связи с высоким содержанием теневой экономики - более 48% обуви ввозится в страну нелегально.

По данным агентства статистики Республики Узбекистан, в январе — марте 2023 года Узбекистан экспортировал 2 млн 400 тыс. пар обуви в Казахстан: это домашние тапочки, угги, берцы, кроссовки.

Единый оператор маркировки и прослеживаемости провел ряд встреч, в ходе которых крупнейшие узбекистанские производители обуви заявили о своей готовности маркировать обувь для импортеров из Казахстана.

При этом, маркировка импортируемой из Узбекистана обуви не повлияет на финальную цену товара.

Представители ряда узбекистанских производственных обувных компаний, такие как ООО "Косонсой Ал-Азиз", выразили готовность оказывать услуги по нанесению кодов маркировки на обувные изделия на бесплатной основе при крупных объемах заказа обуви.

"Мы каждые 2 недели отправляем одну фуру обуви в Алматы. В фуре примерно 12 тыс. пар обуви. Про маркировку обуви мы не только слышали, но и работаем с российскими импортерами, которым оказываем аналогичную услугу. Мы готовы оказать данные услуги и для импортеров Казахстана на безвозмездной основе", - поделился сотрудник ООО "Шарк Равон", который производит обувь под брендом "Azmaro" Захид Касымов.

Напомним, обязательная маркировка обувных изделий в Казахстане введена с 1 ноября 2021 года. В результате введения цифровой маркировки и прослеживаемости, официальный импорт обуви увеличился на 30%.