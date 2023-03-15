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  • "Один в один Киану Ривз". Казахстанский пародист покоряет англоязычный TikTok
из аккаунта Мади Сегодня, 16:38
258
Сегодня, 16:38
258
Фото: из аккаунта Мади

"Один в один Киану Ривз". Казахстанский пародист покоряет англоязычный TikTok

Казахстанец Мади Ибрай снимает пародии на звёзд Голливуда в TikTok. Его видео набирают миллионы просмотров не только на территории нашей страны, но в англоязычном пространстве. Как преображения сделали его звездой соцсети, парень рассказал корреспонденту BaigeNews.kz.

27-летний Мади родился в Шымкенте, 10 лет назад переехал в Астану. По специальности он - международный юрист, но работает в сфере IT. 

"Я с раннего детства мечтал стать актёром, любил пародировать своих кумиров. Выступал на разных мероприятиях в школе и университете. Но снимать решил всё это недавно. Один из моих любимых актёров - Джим Керри начал свою карьеру с пародии. Это вдохновило меня снимать видео и выкладывать в соцсети", - поделился парень. 

@mahdi.ibray #fyp #fypシ #foryou #jeanclaudevandamme #jcvd #keanureeves #jasonstatham #michaeljackson #mj #sylvesterstallone #sly #conormcgregor #charliechaplin #recommendations #edit ♬ Love You So - The King Khan & BBQ Show

Мади рассказал, что у него нет профессионального актёрского образования и опыта в кино. Несмотря на это, пользователи Сети отмечают удивительное сходство между его игрой и реальными знаменитостями. 

"Все актёры, которых я пародию, вдохновляют меня своими персонажами в фильмах. Я могу посмотреть фильм, и если мне понравится сцена, то могу сделать пародию на персонажей. Я хорошо умею фокусироваться на определённых вещах - мимике, стойке, движении. Могу быстро заметить привычки. Для того чтобы войти в роль, у меня должно быть отличное настроение", - рассказал парень.

Среди всех роликов Мади большую популярность получила серия видео "Гуляющие знаменитости в костюмах". Парень спародировал походки Уилла Смита, Брюса Ли, Тома Харди, Джейсона Стейтема, Джеки Чана. 

@mahdi.ibray Walking celebrities in suits (Part 5) #fyp #fypシ #foryou #celebrity #tomhardy #keanureeves #danielcraig #tobeymaguire #robertdowneyjr #stevenseagal #jasonstatham #jackiechan #willsmith #bradpitt #stars ♬ Love You So - The King Khan & BBQ Show

"Мой контент связан не только с пародиями. В планах есть его разнообразить, но пока это секрет. Исходя из комментариев, большинству нравится мой контент и люди считают, что он незаурядный. Большая часть моей аудитории из зарубежных стран", - сказал Мади. 

Теперь казахстанец планирует обучиться актёрскому мастерству профессионально и связать свою жизнь с кино.

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#видео #соцсети #Tik Tok
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 16:38
258
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