Очередную молодежную ОПГ задержали в Казахстане

В Уральске задержали четырёх членов преступной группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Как сообщили полицейские, были задержаны четверо студентов колледжей. Их подозревают в мошенничестве, грабежах и вымогательстве денежных средств у сотрудников одного из торговых центров города и студентов учебных заведений.

Отмечается, что по всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию других участников преступной группы.

Молодые люди водворены в изолятор временного содержания.