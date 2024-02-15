Очередную молодежную ОПГ задержали в Казахстане
Сегодня, 15:52
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Сегодня, 15:52Сегодня, 15:52
69Фото: baigenews.kz
В Уральске задержали четырёх членов преступной группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили полицейские, были задержаны четверо студентов колледжей. Их подозревают в мошенничестве, грабежах и вымогательстве денежных средств у сотрудников одного из торговых центров города и студентов учебных заведений.
Отмечается, что по всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию других участников преступной группы.
Молодые люди водворены в изолятор временного содержания.