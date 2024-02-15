  • 15 Февраля, 16:13
  • BAIGENEWS

Очередную молодежную ОПГ задержали в Казахстане

Сегодня, 15:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 15:52
Сегодня, 15:52
69
Фото: baigenews.kz

В Уральске задержали четырёх членов преступной группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили полицейские, были задержаны четверо студентов колледжей. Их подозревают в мошенничестве, грабежах и вымогательстве денежных средств у сотрудников одного из торговых центров города и студентов учебных заведений.

Отмечается, что по всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию других участников преступной группы.

Молодые люди водворены в изолятор временного содержания.

Самое читаемое

Наверх